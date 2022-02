Premijera Andreja Plenkovića na konferenciji za medije danas su pitali i o prosječnoj cijeni energenata u Hrvatskoj u odnosu na neke druge države u okruženju. Reporter Nove TV Hrvoje Krešić pojasnio je kako premijer objašnjava cijenu goriva u Hrvatskoj u odnosu na susjedne države.

Reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić komentirao je današnju odluku Vlade o zamrzavanju cijena goriva.

"Zanimljiva je i ova informacija - da je današnja zamrznuta cijena koja je na nekih 11,3 kune u odnosu na onu iz studenoga također veća. Tada je bila 11,10 kuna. Sama nabavna cijena goriva je negdje oko 30-35 posto ukupne cijene koju građani plaćaju po jedinici energenta", kazao je Krešić.

Dodao je i da su gorivo, odnosno naftni derivati među najviše oporezivanim proizvodima u RH, snažnije čak od duhana i duhanskih proizvoda, pa se kroz PDV i trošarine ukupni udio onoga što se daje državi u cijeni goriva penje i do 35-40 posto.

Same marže trgovaca su u ovoj cijeloj cifri relativno male, kako je naveo reporter Nove TV, one se kreću oko 5 do 10 posto.

"Andrej Plenković tvrdi da je to stvar tržišne ekonomije, da država ne može utjecati na tržište, ali je sasvim jasno da država itekako značajno utječe upravo na ovakav sustav trošarina. Zato se sve više govori o smanjenju - barem privremenom stope PDV-a na naftne derivate, na goriva, energente", pojasnio je Krešić te dodao kako ćemo vidjeti hoće li Vlada učiniti taj korak.

