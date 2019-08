Hrvatima se dosad mnogo toga obećavalo i jednako tako mnogo toga nije bilo ni ispunjeno. Tako je još 2015. godine predstavljen ambiciozan projekt izgradnje svemirskog centra i svemirske luke kod Udbine. Prošle su preko četiri godine od te najave, a iz Hrvatske se u svemir otisnula jedino misao o alternativnom rješenju za put u svemir. Gdje je projekt zapeo?

Još 2015. godine u Lici je planirana realizacija jednog od najvećih projekata u Hrvatskoj i regiji – izgradnja svemirskog centra i svemirske luke. Projekt tvrtke Swiss Space Systems (S3) je tad predstavljen u Udbini.

"Tu će ljudi dolaziti i naseljavati se, prema tome tu je zaposlenje indirektno. To nije samo svemirski centar nego sam čuo da postoje i drugi planovi da se ovdje izgradi privreda", rekao je prilikom predstavljanja projekta 2015. godine za Dnevnik Nove TV Slobodan Danko Bosanac, bivši voditelj ureda S3 Hrvatska, tvrtke koja je godinu dana poslije - bankrotirala.

Hrvatski svemirski centar - jeste li znali da postoji? Ne postoji, ali zato postoje ambiciozni planovi predstavljeni još 2015. Plan je predviđao da ove godine iz Udbine u Lici polijeću prvi avioni sa space shuttlovima, a onda i prvi putnici iz Like krenu u Svemir. Gdje je stalo?

Udbinski projekt Swiss Space Systems (S3) bilo je drugačije rješenje za put u svemir. Jer još uvijek svaka deseta sa zemlje lansirana raketa eksplodira.

Ovo je trebalo biti lansiranje u tri faze. Prvo bi zrakoplov dopremio shuttle na 10 km od zemlje, onda bi se on odvojio i otišao na 100 kilometara, pa tamo ispustio mali satelit koji bi onda krenuo na 700 km od zemlje. 2015. u Zagrebu je najavljena suradnja s MORH-om.

''Pokušajte zamisliti koliko je to značajan pothvat za Hrvatsku, koji nam omogućava da zemljinom orbitom kruže sateliti hrvatske proizvodnje koji su u potpunosti naš hrvatski proizvod ili da Hrvatska postane jedna od prvih zemalja koja će pružati usluge komercijalnih svemirskih lansiranja i brzih interkontinentalnih letova za putnike'', rekao je Slađan Zovko, direktor S3 Hrvatska, u veljači 2015.

''Zaposlit ćemo hrvatske ljude jer Hrvatska ima mnogo inženjera u elektroničkoj proizvodnji'', rekao je tada Pascal Jaussi, predsjednik uprave Swiss Space Systems.

Tvrtka S3 je godinu poslije bankrotirala. ''Samo taj shuttle nije propao, on još postoji'', rekao je prof. dr. sc. Slobodan Bosanac, predsjednik Jadranske aerosvemirska asocijacije.

Nekadašnji direktor ureda S3 za Hrvatsku, sada član Jadranske aerosvemirske asocijacije, smatra da se projekt Ubdina da oživjeti.

''Kroz EU fondove bi se eventualno namaknula neka sredstva, sigurno pod okvirom regionalne suradnje'', dodaje Bosanac.

Na Krbavsko polje tada bi bilo potrebno dopremiti inženjere iz regije, kao i tri do četiri milijarde kuna, što za svemirsku tehnologiju što za prilagodbu piste udbinskog Vojnog aerodroma.

Građani Udbine imaju svoje mišljenje o tome.

''Pravo da Vam kažem ja radim tu ali ne znam'', rekao je Branko, djelatnik Općine, Udbina.

''Voljeli bismo, nešto da se događa. Da ima nešto pametno tu'', rekla je Jadranka, djelatnica Centra za pomoć u kući u Udbini.

''To je samo predizborni trik. Kad su bili zbori, pričali su da će se tu graditi svemirski brod'', rekao je Pero, građevinski radnik iz Udbine.

''U mom poslu to ništa ne bi značilo. Imali bi samo više posla. To me ne bi radovalo'', rekao je Milan, poštar u Udbini.

''Živimo kod pilane, ja sam odmah tamo, kod aerodroma, nema ni kilometar. Ma mene to uopće ne zanima, meni je bitno da oni mene maknu iz te barake, da ja dobijem stan'', rekao je Ivan, hrvatski branitelj, Udbina.

''Kad bi se to sad intenzivno počelo raditi, moglo bi zaživjeti za deset godina. To je shuttlove ali ne i za putnički prijevoz u svemir. Za putnički prijevoz treba možda 15-ak godina'', rekao je Bosanac.

Pitali smo umirovljenicu Stanu bi li je bilo strah tu živjeti, možda bi se mogla dogoditi neka eksplozija, a ona kaže: ''Ma ne bi. Je li bi imali dvije kune dati babi?''

Najavljivalo se i kako svemirski centar neće biti štetan po okoliš ili proizvoditi opasna zračenja te da će biti energetski samoodrživ putem napajanja solarnim panelima.

Godine 2016. Bosanac, koji je danas predsjednik Jadranske aerosvemirske asocijacije, naglašavao je kako projekt nije zaustavljen već da je najveći problem to što u Hrvatskoj za njega nisu imali sugovornika.