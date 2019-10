Današnje zasjedanje Hrvatskog sabora počinje slobodnim govorima zastupnika.

10:13 - Goran Beus Richembergh kaže da treba ukinuti kvote kako bi poduzetnici slobodno mogli privlačiti radnu snagu kako bismo sačuvali gospodarstvo. ''Dajte da na vrijeme reagiramo jer to je pitanje budućnosti'', kazao je.

Države iz susjedstva s većim plaćama, napominje, ''isisavaju'' radnu snagu iz Hrvatske.

10:08 - Peđa Grbin, zastupnik SDP-a ispričao je, kako kaže, hipotetsku situaciju. ''Zamislite da vas voditelj izbornog stožera predsjednice pita želite li uplatiti donaciju za predsjednicu, a kada mu kažete da ne želite, on pita želite li inspekciju u sljedećih nekoliko dana'', rekao je Grbin.

Na čelu državnog inspektorata je član HDZ-a, stranke koja je dala podršku predsjednici u utrci za sljedeći mandata.

Grbin kaže da bi takva situacija bila nezamisliva u modernoj i uređenoj državi, ali ne i u državi pod vlasti HDZ-a.

10:05 - Zastupnik Mladen Majder iz BM 365 apelira na osiguravanje poljoprivredne mirovine i da ona ne bude ispod granice siromaštva.

10:00 - Goran Aleksić također se osvrnuo na nestalog hrvatskog pomorca naglasivši kako je njegova obitelj bila zadužena u švicarskim francima.

Osvrnuo se na presudu Europskog suda u korist građana koji su podizali kredite u švicarcima. ''Europski sud pravde preporučio je nacionalnim sudovima koji dobiju takve predmete ne moraju provoditi nikakav dokazni postupak. Mora se izvještačiti iznos koji vam banke duguju'', rekao je Aleksić.

Svi koji nisu tužili, mogu tužiti do lipnja 2023.

9:55 - Ivan Lovrinović, nezavisni zastupnik govorio je o domaćoj valuti. ''Došlo je do preporoda kune, ponajviše u zaduživanju građana koji se više zadužuju u domaćoj nego stranoj valuti'', rekao je.

''Posebno je to vidljivo u stambenim kreditima. Devizni su pali s 91 milijarde na 60 milijarde'', kaže Lovrinović. No napominje da se to u medijima nije moglo čitati jer država želi što prije uvesti euro.

Građanima poručuje da se i dalje zadužuju u kunama jer u kunama primaju plaću. ''Ova pojava nije bila očekivana jer se kuna potiskivala iz upotrebe. Radilo se na eurozaciji. No, naš narod je pametan, ne žele brzo uvođenje eura'', rekao je.

9:50 - Nikola Grmoja iz Mosta istaknuo je temu nestalog pomorca Dine Miškića. ''Obitelj i prijatelji kontaktirali su me još u subotu. Pozvao sam predsjednicu i Vladu da reagiraju prema međunarodnoj zajednici da se nastavi potraga. To je i učinjeno. Ako se posada ukrca na splav na kojoj ima zaliha za mjesec dana, naš čovjek može biti živ i treba napraviti sve da se potraga nastavi'', rekao je Grmoja.

''Od naših ljudi nikada nećemo odustati'', poručio je te dodao da su primijećene signalne rakete i brodovi idu prema tom mjestu i ''možemo se nadati da će Dino Miškić biti pronađen i vratiti se svojoj obitelji''.

Pozvao je građane da se uključe u kampanju uplaćivanja donacija da se potraga ne bi prekinula.

9:46 - Tomislav Panenić, nezavisni zastupnik pita kada se ponovno vidimo u Vukovaru i što se promijenilo od prošle godine tijekom koje poruke – apel da se kazne ratni zločinci, nisu dobile odaziv. ''Ne osjećaju se samo građani Vukovara, nego i građani Tovarnika, Lovasa, Škrabnje, Kijeva i svih drugih mjesta u kojima su se dogodili zločini i nisu procesirani, a vrijeme neumitno teče'', rekao je Panenić.

''Složit ću se s kolegom Đakićem i reći da je prosvjed u Vukovaru gubljenje vremena, novca i živaca. Bio je vidovit i vidio da želja da se napravi promjena nije urodio plodom. Ono što još više ljuti hrvatske branitelje je da umjesto procesuiranja zločina dobijemo prijedlog da obilježavanje stradanja Vukovara bude državni praznik'', kazao je Panenić.

9:38 - Hrvoje Zekanović, saborski zastupnik HRAST-a osvrnuo se na govor hrvatskih europarlamentaraca. Dubravka Šuica tijekom odgovaranja na pitanja zastupnika u Europskom parlamentu govorila je na engleskom, a imala je pravo govoriti i na hrvatskom kao jednom od službenih jezika Europske unije, pa se Zekanović pita koji je posao prevoditelja i kakav je Šuicin stav prema suverenosti Hrvatske. Osim toga, osvrnuo se i na Šuičine druge stavove te istaknuo da ju je nahvalila Vesna Pusić.

''Šuica je potvrdila da je bila najveća zagovarateljica Istanbulske konvencije u Hrvatskoj. Međutim, ona je to spomenula tek onda kada je bila upitana za svoj stav o pobačaju. Rekla je da je pobačaj kod nas legalan i da je zagovarateljica Istabulske konvencije'', rekao je Zekanović.

Također pita se zašto se jučer nije slavio dan nezavisnosti umjesto dana neovisnosti: ''Jedino u Hrvatskoj nije dobro reći da si nezavisan, nego da si neovisan, kao da si nekada bio ovisnik pa više nisi. Zašto dan neovisnosti, a ne dan nezavisnosti. Hrvatska država je danas nezavisna. Ajmo ga slaviti kao što slave svi narodi u svijetu

9:00 - Sjednica Hrvatskog sabora nastavlja se raspravom o novom zakonu o Obalnoj straži, koji se donosi nakon 12 godina, a regulira sva pitanja vezana za funkcioniranje Obalne straže.

Novina zakona o Obalnoj straži je u tome što se utvrđuju uvjeti za davanje ovlasti ovlaštenim osobama Obalne straže za obavljanje inspekcijskih poslova na moru u pojedinim upravnim područjima.

Kao mjera unaprjeđenje stanja sigurnosti i zaštite morskog prostora, sukladno zadaćama sustava domovinske sigurnosti, predloženi Zakon prepoznaje i ulogu Središnje koordinacije, njezina stručnog tijela i područnih jedinica, kao tijela nadležnih za koordinaciju rada u nadzoru i zaštiti interesa Republike Hrvatske na moru.

Predloženi zakon uređuje postupanja vezana uz nadzor morskog ribarstva, nadzor sigurnosti plovidbe, zaštitu morskog okoliša, zaštitu prirode i kulturne baštine. Donošenje zakona, ističu predlagatelji, predstavlja daljnje unaprjeđenje sustava domovinske sigurnosti, te jačanje suradnje i koordinacije nadležnih državnih tijela na moru.