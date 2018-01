Arbitražna odluka o teritoriju oko kojeg se spore Hrvatska i Slovenija zadaje glavobolje objema stranama. Ekipa Dnevnika Nove TV sa slovenskim je kolegama obišla sporna područja te su provjerili je li se za mještane išta promijenilo.

Oko 670 kilometara dugu granicu - od Međimurja preko Istre, pa sve do vrha Svete Gere, obišli su reporterka Ivana Pezo Moskaljov i snimatelj Dejan Tatomir s Nove TV te kolega sa slovenskog POP TV-a Anže Božič. I pronašli niz apsurda - svatko sa svoje strane.

Razgovarali su s ribarima, obišli mjesta koja su, prije arbitražne presude bili dio hrvatskog teritorija, a sada su pripali Sloveniji i obrnuto, ona koja su bila slovenski teritorij, a sada su pripala Hrvatskoj.

Ispitali su, svaki sa svoje strane granice - je li se i što se za mještane promijenilo.

"Žao mi je da od te presude ne možemo biti do te granice. Ali, vidimo što se događa. Tako da moraš to prihvatiti. Preživjeli smo. Ali je žalosno to da je preživljavanje jedno, a to što si zaslužio i što si možeš priuštiti drugo. To je za mene velika razlika", kazao je slovenski ribar Zlatko Novogradec.

Mještani sela Mirišće u Međimurju, koje je danas posve pusto, po katastru se nalaze na hrvatskom teritoriju. No, arbitražnom presudom pripali su Sloveniji.

Međimurac Viktor, lovac, na pitanje što će se u njegovu životu promijeniti odgovara: "Koliko ja znam ništa. Mi smo i do sada sve imali iz Slovenije - od struje od vodovoda, televizije. Po novom, koliko znam, tako će i ostati. Mi s time nismo ništa izgubili, ni dobili.

Politika svoje radi i svoje napravi, a mi obični ljudi tu moramo dalje živjeti".

Što je novinarima kazao kontroverzni Joško Joras i kakvi problemi muče slovenske vojnike na Trdinovom vrhu, odnosno Svetoj Geri, pogledajte u videoprilogu.

Podsjetimo, u lipnju prošle godine Stalni arbitražni sud u Haagu donio je odluku o graničnom sporu Hrvatske i Slovenije prema kojem je većina Savudrijskog zaljeva pripala Sloveniji. Područje je to oko kojeg su godinama bili najveći prijepori. Odluka arbitražnog suda je da Sloveniji pripada dvije trećine Piranskog zaljeva.

Ali, osim o Savudriji, sud je donosio odluke o još nekim graničnim područjima. Sva naseljena mjesta na kopnu između Hrvatske i Slovenije, pripala su Hrvatskoj. Vrh Snježnik još od Austro-ugarske nije regulirano kome pripada, baš kao i Sekulići te brdo Sveta Gera gdje su bili stacionirani slovenski vojnici.

Na sjeveru, u Međimurju, kriterij po kojem su se utvrđivale granične crte između Hrvatske i Slovenije bio je katastar, a ne kao što su Slovenci željeli sredina rijeke Mure. I Hrvatska je arbitražnom odlukom dobila svo zemljište koje je katastarski uvedeno u Hrvatsku, a nalazi se na drugoj strani, primjerice kod mjesta Hotiza ili kod granice Štrigova.

