Vojni analitičar o nabavci Rafalea: "Mi to apsolutno možemo podnijeti, to je relativno jeftino. Ovime se šalje poruka"

Hrvatska je u ponedjeljak preuzela svoj prvi višenamjenski borbeni avion Rafale na svečanosti u Francuskoj, a ministar obrane Mario Banožić poručio je da nitko u ovom dijelu Europe neće imati moćnije ratno zrakoplovstvo od Hrvatske, priopćio je MORH.

Hrvatska je preuzela prvi od dvanaest ugovorenih višenamjenskih borbenih aviona Rafale na svečanoj ceremoniji u bazi francuskog ratnog zrakoplovstva Mont-de-Marsan.

"Želim naglasiti kako će upravo modernizacija Hrvatskog ratnog zrakoplovstva učiniti da u ovom dijelu Europe nitko neće imati snažnije, modernije i moćnije ratno zrakoplovstvo", rekao je Banožić.

Ministar obrane opisao je ovo "generacijskim uspjehom" i zaslugama hrvatske vlade. Zahvalio je francuskim kolegama, a posebno hrvatskim pilotima i tehničarima, navodi se u priopćenju.

Reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo kaže kako ovaj prvi i još njih pet stižu u Hrvatsku u drugom kvartalu iduće godine što će i biti, kako to kaže Milanović, negdje u vrijeme predizborne kampanje.

"Bilo je puno prijepora o nabavci aviona i njihovoj cijeni", rekao je Čorkalo.

Vojni analitičar Ivica Mandić govorio je pak o potrebi nabavke francuskih borbenih aviona, od koga i čega će čuvati hrvatsko nebo i je li se Hrvatska precijenila nabavkom aviona, odnosno mogu li dugoročno opstati - budući da nam nedostaje pilota i tehničkog osoblja. Mandić kaže da nam trebaju Rafalei i da su relativno jeftini.

"Prvo se postavlja pitanje što će vam uopće oružane snage. Kada su u pitanju male zemlje, temeljna svrha oružanih snaga je spriječavanje rata, a ne njegova vođenja. U tom smislu, trebaju nam Rafalei".

Što se tiče cijene, Mandić kaže: "Mi to apsolutno možemo podnijeti, to je relativno jeftino. Pozicioniranje Hrvatske na turističkoj karti svijeta, ali i njeno pozicioniranje posebno na prometnoj karti svijeta, kada je u pitanju LNG, riječki bazen, brza pruga i spajanje plovidbe... Sve to govori da će se Hrvatska pozicionirati kao jedna vrlo važna ulazna točka u Europi. Ako tako nešto ne branite vi takvu investiciju nećete imati", naglašava Mandić.

Kaže da se ovime šalje poruka. "Temeljna strategijska odrednica u RH je odvratiti od rata bilo koga", naglašava. "Svako držanje vojnih efektiva nije isplativo, kaže, no ako se gleda samo cost benefit analiza ono nije isplativo. No ako se izgleda izgradnja oružanih snaga i da se generiraju nova radna mjesta, onda je isplativo, jer govori da se zemlja razvija i da jasno i nedvojbeno govori svima da će se braniti".

U Francuskoj se trenutno nalaze naši piloti koji su na obuci. Mandić kaže kaže da imamo dovoljno ljudstva za onaj dio koji dolazi, no "mi nismo imali pilote, jer nije bilo perspektive njihova razvoja".

"Mladi ljudi otišli su raditi u civilne kompanije", kazao je Mandić i složio se da će ovo biti polazišna točka za razvoj oružanih snaga.

