Stanovi i kuće u Hrvatskoj ove su godine poskupjeli prosječno za 10 posto, izvijestila je Hrvatska gospodarska komora. No cijene su neujednačene. Za cijenu garaže u Dubrovniku možete kupiti cijelu kuću u Vukovaru.

Sanja Vukelić već neko vrijeme traži novi stan u Rijeci. Prateći tržište posljednjih godinu dana - primijetila je da su stanovi sve skuplji. "Cijene nekretnina su dosta skočile, to je istina. Ali recimo da je to nekakav standard - ako hoćeš pogled na more - moraš platiti", smatra Vukelić.

Ne samo pogled na more nego i ime grada - Dubrovčani skupo plaćaju. Prosječna cijena stana u rujnu iznosila je gotovo 3900, a kuće 4700 eura po četvornome metru. "Ima ljudi koji imaju para, ima doduše i stranaca koji kupuju, ima dosta ljudi koji su ili pomorci ili gospodarstvenici pa imaju nešto skupljenih para", otkriva Frano Bezić, agent za nekretnine.

Jedna od kuća u Vukovaru prodaje se za 35000 eura, odnosno stoji koliko i osam kvadrata kuće u Dubrovniku. "Ovdje na istoku su vam puno manje plaće, puno je manje ljudi, a puno je veća ponuda nekretnina", objašnjava Ružica Dufek, vlasnica agencije za nekretnine.

U posljednjih godinu dana cijene nekretnina u Slavoniji porasle su za tri posto, na Jadranu devet, a u Zagrebu - čak 14,5 posto. "Svako tržište prati ponudu i potražnju tako da možemo reći da sva mjesta uz Jadran i veći gradovi kao što je Zagreb bilježe rast i prodaje i cijena nekretnina", pojasnio je Branko Papeš, predsjednik grupacije posrednika prometa nekretninama PGŽ.

Rast cijena nekretnina u Hrvatskoj u posljednjih godinu dana iznosi 10,4 posto. U Europi smo na trećem mjestu, iza Mađarske s 14 i Luksemburga s 11,4 posto. Više je razloga rasta cijena nekretnina, u Hrvatskoj gospodarskoj komori kažu jedan su i subvencionirani stambeni krediti.

"Općenito je gospodarska situacija dobra, pozitivna je klima to se automatski odražava na tržište nekretninama, a s druge strane turizam je napravio svoje, znači puno stanova je prenamijenjeno, kupljeni su da bi se iznajmljivali kao apartmani", smatra Borislav Vujović, dopredsjednik udruženja poslovanja nekretninama HGK.

