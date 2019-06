Amerikanci su u Hrvatskoj među najbrojnijim gostima, a od sada će im dolazak biti još lakši. Hrvatska će biti direktno povezana zračnom linijom sa SAD-om. A koliko Amerikanci znaju o Hrvatskoj?

Užurbani New York na godinu posjeti više od 50 milijuna ljudi, a sami Amerikanci među najboljim su gostima na svijetu Najdraža daleka destinacija im je, naravno, Europa.

Na godinu ih putuje više od 87 milijuna. Visoke su platežne moći, putuju kroz cijelu godinu i biraju hotele od 4 do 5 zvjezdica.

Hrvatska je uz Island Amerikancima popularna rastuća destinacija, no još je mnogo onih koji ne znaju gdje se nalazi naša mala zemlja. ''Je li to blizu Rusije'', mučio je neke od njih odgovor na pitanje gdje je Hrvatska. ''Mislim da je u Hitnoj službi bio glumac iz Hrvatske. To znam'', kazala je jedna Amerikanka.

''Nešto je posebno u Hrvatskoj''

No, na gužvovitom Times Squareu ima i onih koji će uskoro u Hrvatsku. ''Planirao sam ići davno, prije rata, ali evo idem tek sada. Idem u Dubrovnik, pa na nekoliko dana u Crnu Goru i onda se vraćam za Split'', rekao je Tom.

Kako se Amerikanci mogu zaljubiti u Hrvatsku dokazuje i Terry Dale, predsjednik Udruženja američkih turoperatora koji je nakon odmora u Hrvatskoj kupio zemljište u Istri, posadio masline i gradi kuću. ''Nešto je posebno u Hrvatskoj. Radim takav posao da sam imao prilike vidjeti cijeli svijet, ali iz nekog razloga povezao sam se s Hrvatskom. I odlučio sam tamo pustiti korijene'', kaže Dale.

Nakon 28 godina, Hrvatsku i SAD povezivat će direktna linija Philadelphija–Dubrovnik. Na račun toga očekuje se rast dolazaka Amerikanaca od 15 do 20 posto.

Traju pregovori oko direktnog leta New York - Zagreb, kao i pregovori oko ukidanja viznog režima za SAD, koji, ipak, Hrvate ne sprječava da putuju u Ameriku.

Amerikanci i Hrvati od petka će biti udaljeni tek nešto više od devet sati prekoceanakog leta.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr