Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Darko Horvat ustvrdio je u četvrtak kako “ne može baš svatko imati svoj stav i mišljenje u HDZ-u", a politička odgovornost predsjednika krapinsko-zagorskog HDZ-a Žarka Tušeka bit će tema sjednice Predsjedništva stranke.

"Ako ste dio jedne velike zajednice i ozbiljne političke opcije kao što je HDZ, ne može baš svatko imati svoj pojedinačni stav i mišljenje. Dio smo jednog tima i ekipe i takva će u konačnici biti odluka", rekao je Horvat odgovarajući na pitanje novinara bi li Tušek trebao dati ostavke na funkcije u HDZ-u.

Pitanje o političkoj odgovornosti Tušeka unutar stranke otvorilo se nakon objave nove snimke razgovora između njega i gradskog vijećnika Oroslavja Viktora Šimunića. U prvoj snimci Šimuniću je nudio tajnu logističku potporu u predizbornoj kampanji i fotelje u zamjenu da Šimunić postizborno podrži HDZ-ovu koaliciju, a u novoj snimci, objavljenoj sinoć, čuje se i osobno negativno mišljenje Tušeka o nekim ministrima u Vladi te njegove ambicije da želi biti ministar ili politički tajnik HDZ-a.

"Hipoteze koje su iznesene u tom razgovoru predmet su raznoraznih analiza i špekulacija. Slagati se s kolegom Tušekom ili ne u ovom trenutku manje je bitno", kazao je Horvat i zaključio da je bitno što će odlučiti stranka.

Najavio je kako će ta pitanja biti tema sastanka Predsjedništva HDZ-a koji će se održati u ponedjeljak. Što se tiče moguće Tušekove kaznene odgovornosti, poručio je da to nije pitanje za njega, već za državne institucije.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić rekao je novinarima da je to što se dogodilo u slučaju Tušek sporno iz više aspekata.

Nije želio komentirati Tušekove stavove da među ministrima u Vladi ima "pedeset posto onih koje bi pobrisao".

"To su promišljanja gospodina Tušeka, on za to vjerojatno ima svoje razloge. Što se tiče ambicija bilo koje osobe, svi imamo pravo na svoje snove, pa i na ambicije", poručio je.