Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak i ministrica obrazovanja Blaženka Divjak na konferenciji za novinare govorili su o odnosima u vladajućoj koaliciji, a problem je Zakon o udžbenicima, s čijim stavljanjem na dnevni red sjednice Vlade HDZ navodno oteže.

Na konferenciji za novinare prva je govorila ministrica obrazovanja Blaženka Divjak koja je istaknula kako je prvenstveni cilj njezinog ministarstva uvođenje kurikularne reforme. Jedan od preduvjeta tih promjena je Zakon o udžbenicima.

"Moramo osigurati preduvjete edukacije 32 tisuće djelatnika, donijeti kurikularne dokumente i novi Zakon o udžbenicima. On omogućava promjenu paradigme", kazala je Divjak.

"Moramo regulirati cijene. Ovaj prijedlog zakona uvodi red na način da određuje maksimalnu cijenu udžbenika, koja je 10 posto niža od postojeće, ali regulira i težinu udžbenika koja je manja od postojećih. Samim tim torbe učenika neće biti osam ili deset kilograma teške", kazala je. Smatra i kako je bitna autonomija učitelja.

Zakon bi trebao biti donesen početkom ovog mjeseca, maksimalno u sljedeća dva tjedna kako bi se stigao objaviti natječaj za programsku novu školsku godinu u skladu s kurikularnom reformom, a koji se tiče nakladnika.

Divjak je pojasnila kako će udžbenici biti novom reformom izdvojeni od ostalog materijala. Djeca će imati obavezne udžbenike, no dodatni materijali, poput radnih bilježnica, će biti u vrijednosti do 20 posto vrijednosti udžbenika.

Zakon mora biti izglasan 14. prosinca

Ivan Vrdoljak, predsjednik HNS-a kazao je kako je da će, bude li kurikularna reforma ugrožena, njegova stranka napustiti koaliciju. "Taj zakon je bio na prvom čitanju, ima pozitivno mišljenje, nismo sazivali tiskovne konferencije nego smo od koalicijskih partnera tražili jasan stav da reforma obrazovanja ne može biti ugrožena. Kada smo mi to dobili, vi ste svojim pitanjima de facto isprovocirali da se moramo obratiti s jasnim stavom", kazao je Vrdoljak.

"Dobio sam jamstvo premijera, prvo osobno, onda i javno, da će Zakon o udžbenicima biti izglasan 14. prosinca u Saboru", kazao je. Dodao je kako je to samo jedan od uvjeta, no da bi reforma time trebala biti ostvariva u idućoj školskoj godini.

Potvrdio je namjeru HNS-a da izađe iz koalicije ukoliko do usvajanja zakona ne dođe. "Reforma ne smije biti ugrožena. Mediji su isforsirali da se javno oglasimo s našim stavom. Nismo izgubili tempo i mislim da će biti sve u redu", dodao je. Kako je rekao, imao je informaciju da će zakon na dnevnom redu biti prošli tjedan pa u petak, no do toga nije došlo. Vrdoljak je nakon toga tražio jamstvo partnera kako kurikularna reforma neće biti ugrožena.

Tržište vrijedno pola milijarde kuna

"Tržište nakladništva je tržište od 500 milijuna kuna. Ovo su velike promjene u kojima se uvode promjene, cijena, izgleda i oblika udžbenika. To zahtijeva da se nakladnici prilagode novim uvjetima i procesima na tržištu pa ih pozivam da budu svjesni kako hrvatski roditelji, djeca i Hrvatska zaslužuju kurikularnu reformu i da nas neće zaustaviti", istaknuo je Vrdoljak. Smatra kako je osobna garancija premijera dovoljna da nema dvojbi u to da će rokovi biti ispoštivani.

"Obrazovna reforma ne može biti ugrožena. Niti zbog sadržaja, niti zbog roka, niti zbog bilo čega drugoga. Mislim da idemo dobrim putem dalje", zaključio je Vrdoljak. Naime, već treći put zaredom premijer nije stavio Zakon o udžbenicima na Vladu i svaku garanciju da će to učiniti nije ispoštovao, čime je bila svjesno ugrožena cijela obrazovna reforma, tvrdili su u petak iz HNS-a. Zbog obrazovanja su, kako su rekli, ušli u Vladu pa je njihov ostanak u koaliciji ostao upitan.



No, kako se čini bunt neće biti dugoga vijeka - za DNEVNIK.hr iz Vlade su potvrdili da ovaj zakon u srijedu ide na dnevni red te da je tako bilo i predviđeno.