Optimistična je središnja banka prema kojoj će hrvatsko gospodarstvo rasti ove godine za gotovo sedam posto. A što se događa s hrvatskim gospodarstvom, koliko će nam u oporavku pomoći milijarde iz Bruxellesa te kada ćemo doznati koji će hrvatski simboli biti na kovanicama eura, otkrio je za Dnevnik Nove TV guverner HNB-a Boris Vujčić.

Ako se ostvare projekcije HNB-a, prema kojima će hrvatsko gospodarstvo ove godine rasti za gotovo sedam posto, bit će to najveći rast od neovisnosti.

Koji razlozi stoje iza tog rasta, otkrio je reporteru Mislavu Bagi guverner HNB-a Boris Vujčić.

''Ove godine vidimo jedan posto veću stopu rasta nego prošle godine. Što se tiče osobne potrošnje, to je zbog toga što su ljudi povećali optimizam. Vidimo da je na tržištu rada situacija vrlo dobra. Već smo se praktički vratili na razinu zaposlenosti od 2019. godine. Vratio se optimizam i ljudi su uštedjeli 2020. godine. Ali nije samo potrošnja. Vidimo i rast izvoza ove godine'', pojasnio je Vujčić.

Utjecaj epidemije na gospodarstvo

Otkrio je i što će se dogoditi ako u tom rastu Hrvatska podbaci. ''Ako bi došlo do problema zbog širenja virusa, mjera, nekog blažeg ili većeg lockdowna, pa bi se smanjio prihod u odnosu na 2019. godinu za 50 posto, to bi spustilo rast na 4,3 posto. A najlošiji scenarij je, ako bi došli na smo 37 posto od turizma u odnosu na 2019., to bi bio rušenje na 3,2 posto'', rekao je i dodao da bi pogoršanje epidemiološke slike itekako utjecalo na projekcije rasta BDP-a.

Kad ćemo kavu plaćati u eurima?

Na pitanje vjeruje li i dalje da ćemo za dvije godine kavu u kafićima plaćati u eurima, Vujčić kaže da se radi sve kako bi se od 1. siječnja 2023. počeli koristiti euri.

Što biste voljeli vidjeti na euru? Osniva se povjerenstvo za izgled hrvatske kovanice eura, istražili smo koji nacionalni motiv predlažu građani

Kada je riječ o strahu od inflacije, guverner poručuje da uvijek treba biti oprezan. ''Ja sam uvijek oprezan. Mi koji smo živjeli u vremenima bivše Jugoslavije uvijek smo oprezni kad smo vidjeli hiperinflaciju. Ono što sada vidimo je da se pritisak smanjuje i to vodi zaključku da bi to trebalo biti prolazno'', smatra. Otkrio je i da je reakcija ljudi na glasanje o simbolu Hrvatske na euru iznad svih očekivanja.

