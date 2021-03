U dramatičnoj akciji koja je trajala od 14:30 do 22:30 sati na Velikom Alanu, spašen je planinar koji je zadobio teške ozlijede.

Velebit svakim danom postaje sve popularniji i posjećeniji i to vrlo raznolikim skupinama posjetitelja. Nekada su to bili isključivo planinari. No danas to više nije slučaj. Velebit posjećuju uz planinare, koje možemo podijeliti u iskusne i one manje iskusne ili opremljene i neopremljene i rekreativci, trkači, biciklisti, alpinisti, speleolozi, avanturisti, strani i domaći turisti.

''Postajemo sami sebi dosadni s preporukama i upozorenjima, tako smo i prije dva dana izdali upozorenje vezano uz opasnost otklizavanja na smrznutim ledenim površinama na visinama iznad 1200 m/nv kao i obveznu opremu za kretanje u zimskim uvjetima. I tako u 14:20 sati tog sunčanog nedjeljnog poslijepodneva zazvonio je dežurni telefon s prikazom broja 112… Znali smo da nije dobro'', prisjeća se pročelnik HGSS stanice Gospić Josip Brozičević.

S druge strane, rekao je, bio je pomalo uplašen ženski glas koji je pozivao za pomoć. Na pitanje što se dogodilo, odgovor je bio kratak i jasan - ''partner je otklizao niz zaleđenu strmu padinu, udario u stablo i nepokretan je''. Iz HGSS-a napominju kako se radi o iskusnom planinaru koji je sa sobom imao svu potrebnom opremu. Uslijedilo je drugo pitanje. ''Gdje se nalazite?'' Odgovor također kratak, jasan. ''Na padini ispod vrha Kita (1573 m/nv Sjeverni Velebit) nismo na stazi i nema signala na tom mjestu, ja sam hodala sat vremena kako bi vas pozvala'', odgovorio je ženski glas.

U startu im je prolazno vrijeme bilo u zaostatku sat vremena. ''Udaljenost za koju znamo je 90 kilimetara vozilima, šest kilometara hodanja ili motornim saonicama ukoliko je moguće, a ostalo ćemo tek vidjeti, ozlijede potencijalno opasne po život, hitnost najvišeg stupnja'', kazao je Brozičević.

Deset spašavatelja s dva terenska vozila, motornim saonicama i svom opremom za spašavanje u zimskim uvjetima u 14.45 je krenula na put Velikog Alana s primorske strane. ''Vrijeme curi, vozimo maksimalno koliko možemo a da bude donekle sigurno, u 16.15 sati stižemo do dva kilometra ispod planinarskog doma na Alanu, dalje se ne može zbog snijega koji nažalost od tu pa na dalje nije u kontinuitetu nego samo djelomično što nam stvara veliki problem u kretanju sa saonicama ili skijama. Donosimo brzu odluku da saonice sa opremom i interventnim timom za zbrinjavanje idu, a ostali za njima'', opisao je Brozičević.

Oko pola šest poslijepodne, interventni tim dolazi do unesrećenog. Zbrinjavaju ga, imobiliziraju u vakum madrac, dodatno utopljavaju i pripremaju za vrlo zahtjevan i dugi transport. Sumnjali su na prijelom kuka ili zdjelice, a kasnije je potvrđen prijelom zdjelice.

''Kako se nesreća dogodila u pola strme padine bilo je potrebno izvršiti spuštanje u vrtaču od cca 150 metara, a potom izvlačenje na put u dužini od cca 250 metara te šest kilometara transportirati putem motornim saonicama do vozila'', izjavio je Brozičević.

U 18.10 transport unesrećenog kreće, noć je padala, a s njom znatno i temperatura zraka, stanje unesrećenog je bilo stabilno. Nakon tri dionice spuštanja i četiri podizanja transport se nastavlja šest kilometara motornim saonicama do ceste gdje unesrećenog u snježnoj nosiljci (akiji) stavljaju u terensko vozilo i prevoze do tima HMP.

''U 21 sat predajemo timu koji vrši transport za KBC Rijeka. Umorni i iscrpljeni ali punog srca i pozitivnih emocija jer smo spasili još jedan život i dali ovom planinaru još jednu šansu da ostvari svoje snove, krećemo svojim kućama i u 22.45 sati se rastajemo do nekog novog poziva, neke nove akcije za koju vjerujemo da će biti jednako uspješna i imati sretan kraj'', napomenuo je pročelnik Brozičević.

''Kažu da devet života imaju mačke, kažu da su čuda svijeta piramide afričke ali mi kažemo da je život jedan, manje ili više lijep, težak ii lakši ali sigurno dragocjen. Zato ga čuvajte, pazite na sebe i druge, jer drugu šansu možda svaki put nećemo imati'', istaknuo je pročelnik HGSS stanice Gospić.