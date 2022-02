Iz HDZ-a su se oglasili objavom u kojoj napominju da su iz redova oporbe postali nekonzistentni u mišljenju o radu pravosudnih tijela.

Iz Vlade premijera Andreja Plenkovića u dva mandata otišlo je čak deset HDZ-ovih ministara, ako se pribroji i nedavno uhićeni Darko Horvat. I dok su iz Vlade danas za DNEVNIK.hr rekli da do prijevremenih izbora neće doći, HDZ je prozvao oporbu zbog nejednakih stavova o pravosudnim tijelima u Hrvatskoj.

Njihovu Facebook objavu prenosimo u cijelosti.

''Oporba jučer: Pravosudna tijela nisu neovisna, HDZ njima vlada! Oporba danas: Zaštitimo tijela koja rade neovisno - to je borba za vladavinu prava!

Nikola Grmoja: Ovakav DORH treba demontirati! Dalija Orešković: HDZ drži USKOK i DORH u šaci! Peđa Grbin: DORH, umjesto da bude neovisna institucija, produžena je ruka politike! Nino Raspudić: Pravosuđe je produžena ruka vladajuće strukture! DORH je najveći problem Hrvatske. Bojan Glavašević: HDZ drži pravosuđe za gušu! Sandra Benčić: DORH zbog HDZ-a ne vodi borbu protiv korupcije. Ivan Penava: Došlo je mračno doba za Hrvatsku, ljude uhićuju zbog FB objava!

I još jednom Grmoja: Uhićenjem Posavca HDZ skreće pažnju s afereu Kutini! A sada i Arsen Bauk (umjesto ponovno Grbina): DORH pokazuju nepogrešivi smisao za tajming i političku ravnotežu. I uhićenjem Posavca svjedočimo vješto izvedenom manevru DORH-a.

Eto, sve je to 'dosljedna' oporba do neki dan zborila. Pljuvala je po pravosudnim tijelima i policiji nad kojima je, kao, HDZ 'stavio šapu', problematizirala tajminge postupaka, postupanja, tražila demontažu DORH-a… No nakon uhićenja ministra Horvata - druga ploča. Verbalni salto mortale.

Oporba je, kao, na braniku tih istih institucija. Ispada da su oduvijek štitili njihovu neovisnost. Evo samo dio recentnih izjava, a još bismo ih desetine mogli izvući:

Benčić: Plenković je nezapamćenim napadom na pravosuđe zabio zadnji čavao u lijes institucija pravne države! Grbin: To je ulazak u diktaturu! Dalija Orešković: Sve snage društva pozivam da podrže rad svih nadležnih tijela. Marija Selak Raspudić: USKOK je već napravio rekonstrukcije Vlade! Penava: Premijerov napad na DORH i USKOK sasvim je dovoljan indikator za shvatiti radikalnost problema njegovog viđenja vladavine prava!

Napokon se oglasio Milošević: "Uvijek sam postupao u skladu sa zakonom..."

Tko će naslijediti Horvata na čelu ministarstva? Čačić odrješit: "Ako se digne optužnica protiv bilo koga još u Vladi, mi ćemo napustiti koaliciju"

Sad prozivaju predsjednika Andreja Plenkovića da je 'nezapamćeno' prozvao DORH, a 'zaboravljaju' što su sami radili. 'Zaboravljaju' i koliko je Milanović, uvodeći nove standarde u komunikaciji, vršio pritisak na DORH, otvoreno ga optužujući i napadajući nakon Afere Janaf. Pritom se podjednako otvoreno hvalio da je kao premijer bio informiran o tajnim izvidima - što je najizravniji udar na neovisnost pravosuđa! No o tome ni riječi iz oporbe'', zaključili su objavu iz HDZ-a.