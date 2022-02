Nakon što je Milanović "počastio" ministra vanjskih poslova, javili su se iz HDZ-a.

"Što je taj nesretnik rekao? Je li to itko razumio? Nagađa se da je on pismen i da zna hrvatski, ali to je još u fazi nagađanja, i da nije bruka za Hrvatsku samo takva", poručio je danas Zoran Milanović.

"Kako bih se trebao ponašati? Kao četnički diverzant, miner? Rekao sam vam da ne zna hrvatski. Ne zna ni srpski, ne zna nijedan jezik", rekao je predsjednik između ostalog nakon što ga je dan ranije ministar nazvao partizanskim diverznatnom čije izjave štete imidžu Hrvatske.

Nije dugo trebalo da se oglasi i HDZ. Nazvali su Milanovića Komšićevim fanom i minerom koji bi volio posvađati Hrvatsku sa Zapadom.

"Štetočina s Pantovčaka opet se pjeni. Grči mu se lice, dimi mu iz nosa. Vrijeđa koga god stigne i prijeti svijetu i planetu. Ništa nova. Nakon što je izvrijeđao 'fašističku' Austriju, Francusku, SAD, Ukrajinu, Mađarsku NATO, BiH, Europsku uniju, Ujedinjeno Kraljevstvo... danas je na red došla i EPP - European People's Party", napisali su.

"Na meti mu je opet bio i MVEP Gordan Grlić Radman. Budući da Milanovića najviše boli istina, ponovit ćemo što je jučer o njemu konstatirao šef hrvatske diplomacije: 'Umjesto da gradi mostove, Milanović ih ruši kao kakav partizanski miner. VladaRH stalno mora 'peglati' štetu koju nanosi Hrvatskoj. A to nije nimalo lako. I što se tiče položaja hrvatskog naroda u BiH Milanović bi se trebao sakriti u mišju rupu. Gorljivo je podržavao Željka Komšića i navijao da drugi narod Hrvatima bira političke predstavnike. I sada se mi trudimo popraviti sve što je on sam zakuhao", stoji na Facebook stranicama Hrvatske demokratske zajednice.