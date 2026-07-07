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HDZ objavio koliko je donacija dobio ove godine: Jedan se donator ističe

Piše Hina, 07. srpnja 2026. @ 08:25 komentari
Ilustracija: euro
Ilustracija: euro Foto: Getty Images
HDZ je u prvom polugodištu od donatora dobio oko tri i pol puta manje sredstava nego u istom razdoblju prošle godine.
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