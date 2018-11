Zlatko Hasanbegović tvrdi da je red pred HNK-om za kupnju ulaznica za "Orašar" umjetno stvoren te da karte namjerno nisu prije puštene u prodaju preko internetskih stranica.

Ogromni red protezao se jučer ispred zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta, a neuobičajena gužva stvorila se zbog prodaje ulaznica za balet "Orašar" P. I. Čajkovskog.

Karte je jučer ujutro zbog problema s online prodajom bilo nemoguće kupiti preko interneta pa su građani od šest sati stajali u redu kako bi se domogli karata. Intendantica HNK-a Dubravka Vrgoč kazala je da ju red ispred kazališta nije previše iznenadio jer je riječ "o predstavi za koju vlada veliki interes".

Zlatko Hasanbegović tvrdi pak da je riječ o "umjetno stvorenom redu" te da ulaznice namjerno nisu puštene u internetsku prodaju kako bi Vrgoč iskoristila priliku za promociju.

"To svi znaju. Orašar se prikazuje od 1931. godine i uvijek je isti broj predstava i ista potražnja, a samo se sada odjednom, za vrijeme mandata gospođe Dubravke Vrgoč formira red. Umjesto tri blagajne otvori se samo jedna i uvijek se obori sustav za online kupnju karata da bi se formirao red. Intendantica kao Neron s balkona može gledati te jadne ljude, a kad se kamere raziđu, onda se karte puste u prodaju", kazao je Hasanbegović za DNEVNIK.hr.

Hasanbegović nadalje tvrdi kako je HNK za 1500 kuna naručio i snimanje reda dronom.

"To je vrhunac bizarnosti. U Zakonu stoji se da se snimanje dronom ne smije obavljati u naseljenim prostorima, a iznimno dopuštenje mora se ishoditi mjesec dana prije. Baš me zanima ako je dozvola uopće ishođena kako se mjesec dana prije znalo da će ispred HNK-a biti red", kaže Hasanbegović i napominje da su kazne za takav prekršaj i do 25.000 kuna.

O svemu smo poslali upit i Hrvatskom narodnom kazalištu te ćemo odgovor objaviti po primitku.