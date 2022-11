Neobičan, neočekivan, ali i eksplicitan videosadržaj pojavio se u strogom centru Osijeka tik uz katedralu Svetog Petra i Pavla. Na displeju infostupa gradskog prometnog poduzeća emitiran je hardcore pornofilm. Doznalo se da je riječ o hakerskom napadu na gradsku tvrtku. Jesu li hakeri ostavili trag?

U strogom centru Osijeka trebale su se prikazivati obavijesti o najmu gradskih bicikala, no hakeri koji su provalili u informatički sustav te gradske tvrtke imali su druge zamisli. Ubrzo se doznalo da ovo nije jedini slučaj hakiranja u Gradskom prijevozu putnika, pa se tamo - upalio alarm, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić.

"Došlo je do toga da su nam hakeri istovremeno upali u nekoliko naših sustava. Dakle, napadnuti su naši totemi. Konkretno za jedan znamo sigurno, koji se nalazi kod katedrale, a isto tako napadnuta nam je web-stranica te naš sustav videonadzora", izvijestio je direktor GPP-a Dejan Rusmirović.

Stranica je blokirana, a na videosustavu su promijenjene ulazne lozinke. IT stručnjaci govore - meta hakiranja može biti bilo koje računalo bilo koje institucije.

"U današnje vrijeme zapravo svi. Od mene i tebe pa do velikih sustava, banaka, država i vojska. Posebno u doba ovakvih situacija kada je cyber-ratovanje postalo hit", pojasnio je IT stručnjak Stjepan Šenberger za Dnevnik Nove TV.

No na spomenutom infototemu hakeri su bili osobito kreativni jer se pornofilm emitirao od večernjih sati pa sve do 13 sati sljedećeg dana. "Dobra je reklama i nešto što će mediji popratiti - po čemu će se opet čuti za naš grad, ali istovremeno, to se ne bi trebalo događati", smatra Igor.

Hakeri nerijetko traže novčanu otkupninu kako bi vlasnik mogao ponovno dobiti kontrolu nad svojim računalom, no to ne znači da su svi hakeri kriminalci jer ponekad hakiranjem samo upozoravaju na slabe točke zaštite, koje se stoga pojačavaju.

Tek kada postanu sigurniji, ekrani na kojima se prikazivao pornofilm ponovno će se upaliti.

