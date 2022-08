Zbog vjetra, na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina).

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti.

Od petka, od 22 sata do subote, do 5 sati, zbog izvanrednih radova na dionici autoceste A4 Goričan-Zagreb, od GP Goričan do čvora Varaždin, u oba smjera, višekratno će se zaustaviti promet u maksimalnim trajanjima do 15 minuta.

Otkazana je katamaranska linija iz Visa prema Splitu u 7 sati, zbog tehničkog problema, izvijestio je u petak Hrvatski autoklub (HAK).