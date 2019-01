U povodu SDP-ove najave interpelacije o radu Vlade zbog propale kupnje borbenih aviona, saborski zastupnik Siniša Hajdaš Dončić rekao je u ponedjeljak u Zaboku da "takva blamaža" zaslužuje pitanje o povjerenju ministru i Vladi.

Taj je slučaj „veliki cirkus i blamaža Republike Hrvatske“, rekao je odgovarajući na pitanja novinara o interpelaciji potpredsjednik Hrvatskoga sabora iz redova SDP-a Hajdaš Dončić. „Uz upozorenja američke strane, Ministarstvo obrane i ministar Krstičević jednostavno su ignorirali nešto što je u suvremenoj poslovnoj korespondenciji normalno, a to su mailovi. To je normalan način, kao što je nekad u povijesti bio golub pismonoša ili telefaks. Danas je to mail. Jednostavno su Hrvatsku doveli na stup srama“, rekao je.

Potpredsjednik Sabora izjavio je da je čudno da su prije osam do deset mjeseci Predsjednica, premijer i ministar obrane tvrdili da Hrvatska nema novca za nove avione jer smo siromašna zemlja pa će se zato kupiti 12 rabljenih.

„A sada odjedanput, kao da se ništa nije dogodilo, krećemo navodno u kupovinu novih aviona. Ljudi pamte, nismo blesavi. A ovakva blamaža zaslužuje i pitanje o povjerenju, ne samo ministru obrane, nego povjerenju upravljanja sustavom cjelokupne Vlade RH“, kazao je Hajdaš Dončić u Zaboku, gdje je bio na ministarskom panelu na temu „Globalna suradnja na olakšavanju pristupa međunarodnim izvorima financiranja za poduzetnike početnike i poduzetnike u intenzivnoj fazi rasta“, organiziranom uz otvorenje World Business Angels Investment Forum ureda za Europsku uniju. (Hina)