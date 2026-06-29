Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
neovlašteno dijeljenje podataka

Habijan upozorio: "Kibernetičkih napada bit će sve više, svi moramo biti spremni"

Piše Hina, 29. lipnja 2026. @ 13:00 komentari
Damir Habijan
Damir Habijan Foto: Vijesti u 17
Damir Habijan rekao je kako je pitanje kibernetičke sigurnosti od krucijalne važnosti.
Najčitanije
  1. Jakov Jozinović i misteriozna cura - 3 0:50 18
    ljubavni misterij

    Fanovi uvjereni da Jakov Jozinović ljubi poznatu pjevačicu: Obrisani video pokrenuo lavinu nagađanja!
  2. Ilustracija
    velika tuga

    Detalji tragedije u Istri: Dječak u subotu pao s bicikla, jutros nađen bez znakova života
  3. Prometna nesreća u Donjoj Velešnji
    BRZA INTERVENCIJA

    Vatrogasci izvukli trudnicu i djecu iz auta u potoku, dječakove riječi slamaju srca
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Počinje ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna GUP-a Sesveta
razvoj najveće gradske četvrti
Počinje ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna GUP-a Sesveta
Sud odbio zahtjev za izdvajanjem dokaza protiv jedinog preostalog iz afere Hipodrom
ISPITIVANJE SVJEDOKA
Sud odbio zahtjev jedinog preostalog iz afere Hipodrom
Načelnik Konavala objavio snimku dječaka na romobilu: "Zgrožen sam! Ako netko prepoznaje dijete..."
upozorenje roditeljima
VIDEO Načelnik objavio snimku dječaka na romobilu: "Zgrožen sam! Ako netko prepoznaje dijete..."
Zoran Milanović na svečanoj sjednici vijeća u povodu dana gradaSUpetra uživo
Komentirao i švicarce
UŽIVO Zoran Milanović na Braču: "U jednom se slažem s Branimirom Glavašem"
Venecijanska komisija stiže u Mađarsku, trebaju procijeniti ustavni amandman kojim bi se smijenio Sulyok
"Orbanova marioneta"
Magyar silno želi smijeniti predsjednika, on povukao zanimljiv potez: Venecijanska komisija stiže u Mađarsku
Habijan upozorio: "Kibernetičkih napada bit će sve više, svi moramo biti spremni"
neovlašteno dijeljenje podataka
Habijan upozorio: "Kibernetičkih napada bit će sve više, svi moramo biti spremni"
Preminulo dijete kod Buzeta
velika tuga
Detalji tragedije u Istri: Dječak u subotu pao s bicikla, jutros nađen bez znakova života
Njemačka: Osamnaestogodišnjak navodno ubio brata, traži ga policija
POTRAGA U NJEMAČKOJ
U stanu pronađeno tijelo, sumnja brzo pala na brata (18): "Ne približavajte mu se"
Žena zaspala uz bazen na suncu, sada se bori za život: "Vrh prsta koji je dodirivao stolicu nestao je"
upozorenje drugima
Žena zaspala na suncu, sada se bori za život: "Vrh prsta koji je dodirivao stolicu nestao je"
Detalji dramatičnog spašavanja kod Hrvatske Kostajnice: Vozilo završilo na krovu u vodi, ozlijeđeni majka trudnica i dijete
BRZA INTERVENCIJA
Vatrogasci izvukli trudnicu i djecu iz auta u potoku, dječakove riječi slamaju srca
FOTO/VIDEO Buktinja na našem otoku: Vatrogasci se cijelu noć bore sa snažnim požarom
gori borova šuma
FOTO/VIDEO Buktinja na našem otoku, stigli kanaderi
Policija lovi Batmana u Meksiku: Osvetnik kradljivce veže za stupove i crta im brkove
Ovo je stvarno, nije film
Policija lovi Batmana: Osvetnik kradljivce veže za stupove i crta im brkove
Amerika napala Iran 5
zračni udari
Amerika izvela nove napade na Iran
U Splitu se održava 15. Povorka ponosa 5
Policija sve osigurava
Povorka ponosa u Splitu, poslane snažne poruke: "Nije me mater rodila da mučin"
SDP i Možemo!: "Plenković inflacija" posljedica dugogodišnje krive ekonomske politike 4
SDP i Možemo!
"'Plenković inflacija' je posljedica dugogodišnje krive ekonomske politike"
Građani Gospića izašli su na masovni prosvjed zbog ilegalnog otpada 3
EKOLOŠKA BOMBA
Šerbedžija se pridružio prosvjedu u Gospiću i poslao snažnu poruku: "To je zločin čisti. Zašto ne zakopavaju blizu Berlina, Pariza, Londona?"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Preminulo dijete kod Buzeta
velika tuga
Detalji tragedije u Istri: Dječak u subotu pao s bicikla, jutros nađen bez znakova života
Detalji dramatičnog spašavanja kod Hrvatske Kostajnice: Vozilo završilo na krovu u vodi, ozlijeđeni majka trudnica i dijete
BRZA INTERVENCIJA
Vatrogasci izvukli trudnicu i djecu iz auta u potoku, dječakove riječi slamaju srca
Njemačka: Osamnaestogodišnjak navodno ubio brata, traži ga policija
POTRAGA U NJEMAČKOJ
U stanu pronađeno tijelo, sumnja brzo pala na brata (18): "Ne približavajte mu se"
show
Je li otkriven identitet djevojke Jakova Jozinovića? 0:50 18
ljubavni misterij
Fanovi uvjereni da Jakov Jozinović ljubi poznatu pjevačicu: Obrisani video pokrenuo lavinu nagađanja!
Ivana Knoll i bivša Miss Hrvatske Ivančica Pahor predvodile hrvatske navijače u Philadelphiji
među navijačima
Ivana Knoll i bivša Miss Hrvatske predvodile kolonu s hrvatskom zastavom u Philadelphiji
Megan Davison ponovno ukrala pažnju na tribinama: Elegantna supruga Jordana Pickforda zablistala u bijelom izdanju 1:46 11
mlada i zgodna
Minijaturna haljina za utakmicu: Supruga neprobojnog vratara privukla je sve poglede
zdravlje
Mnogi Hrvati ovo rade tijekom kupanja u jezeru, a mogu se zaraziti parazitima!
Oprez!
Mnogi Hrvati ovo rade tijekom kupanja u jezeru, a mogu se zaraziti parazitima!
6 pogrešaka kod pripreme smoothieja koje mogu usporiti mršavljenje
Ovo trebate izbjegavati
6 pogrešaka kod pripreme smoothieja koje mogu usporiti mršavljenje
Stopala i jetra: Ovaj simptom mnogi ignoriraju, a može ukazivati na cirozu
Piše liječnik
Stopala i jetra: Ovaj simptom mnogi ignoriraju, a može ukazivati na cirozu
zabava
"Imamo pobjednicu": Snimka skoka u more razveselila publiku, pogledajte ovu tehniku
Što kažete?
"Imamo pobjednicu": Snimka skoka u more razveselila publiku, pogledajte ovu tehniku
Uočili jugić na cesti, ali pravo iznenađenje uslijedilo je kad su vidjeli registraciju
Slučajnost ili…?
Uočili jugić na cesti, ali pravo iznenađenje uslijedilo je kad su vidjeli registraciju
Prizor izbornika Dalića izazvao lavinu komentara, na što je vas podsjetila ova poza?
LOL
Prizor izbornika Dalića izazvao lavinu komentara, na što je vas podsjetila ova poza?
tech
Švedski znanstvenici otkrili novi spoj koji istovremeno liječi crijeva i suzbija rak
Veliko otkriće
Švedski znanstvenici otkrili novi spoj koji istovremeno liječi crijeva i suzbija rak
sport
Saznalo se zbog čega je Livaja izbačen s priprema Hajduka, presudio je detalj s treninga
šok godine!
Saznalo se zbog čega je Livaja izbačen s priprema Hajduka, presudio je detalj s treninga
Hajduk odlučio što će s Markom Livajom? Evo što mu nude
Bezizlazna situacija
Hajduk odlučio što će s Markom Livajom? Evo što mu nude
Nogometaš kojemu je obitelj stradala u razornom potresu u Venezueli je Hrvat
"Argentinac i Hrvat"
Nogometaš kojemu je obitelj stradala u razornom potresu u Venezueli je Hrvat
tv
Tajne prošlosti: Ustrijeljen je – voze ga u bolnicu 0:43
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Ustrijeljen je – voze ga u bolnicu
Tajne prošlosti: Pokazali kako provode svoje slobodno vrijeme
TAJNE PROŠLOSTI
Pokazali kako provode svoje slobodno vrijeme
Tajne prošlosti: Sve je snimila – sada je u njenim rukama
TAJNE PROŠLOSTI
Sve je snimila – sada je u njenim rukama
putovanja
Hrvatski Havaji: Duga pješčana plaža koja je proglašena jednom od najljepših na svijetu 8
Sakarun
Hrvatski Havaji: Duga pješčana plaža koja je proglašena jednom od najljepših na svijetu
Idealna jela kad je vani vruće: 7 recepata za svaki dan ovoga tjedna s minimalno kuhanja i pečenja 4
Tjedni jelovnik
Idealna jela kad je vani vruće: 7 recepata za svaki dan ovoga tjedna s minimalno kuhanja i pečenja
Penicilin za ljetne vrućine: Znate li zašto Meksikanci dodaju krastavac u vodu kada se digne temperatura?
Zdravo osvježenje
Penicilin za ljetne vrućine: Znate li zašto Meksikanci dodaju ovo u vodu kada se digne temperatura?
novac
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
Cijena, prava sitnica
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
Kolike su razlike u plaćama u Hrvatskoj i Srbiji?
Usporedba
Kolike su razlike u plaćama u Hrvatskoj i Srbiji?
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
lifestyle
Recept za kremasti kolač s borovnicama
PREFINO!
Ne treba vam pećnica za ovaj kremasti kolač s borovnicama, bolji je od cheesecakea
Značenje imena sina Nikole Vlašića
KRATKO I LIJEPO
Sin Nikole Vlašića nosi kratko i moćno ime koje obožavaju roditelji diljem svijeta
Zagreb špica: Prugasta košulja u muškom street style izdanju 10
EFEKTNA PROMJENA
Špicom je šetao i markantan mladi gospodin, udario je kontru muškoj ljetnoj modi
sve
Je li otkriven identitet djevojke Jakova Jozinovića? 0:50 18
ljubavni misterij
Fanovi uvjereni da Jakov Jozinović ljubi poznatu pjevačicu: Obrisani video pokrenuo lavinu nagađanja!
Saznalo se zbog čega je Livaja izbačen s priprema Hajduka, presudio je detalj s treninga
šok godine!
Saznalo se zbog čega je Livaja izbačen s priprema Hajduka, presudio je detalj s treninga
Hajduk odlučio što će s Markom Livajom? Evo što mu nude
Bezizlazna situacija
Hajduk odlučio što će s Markom Livajom? Evo što mu nude
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene