Čitateljica koja nam je poslala fotografije gužve u Novom Zagrebu kaže da već više od 20 minuta čeka u koloni.

U zagrebačkoj policiji objašnjavaju kako se na Mostu, u smjeru juga, jutros oko 8 sati dogodila prometna nesreća. Sudjelovala su četiri osobna automobila.

Prometna nesreća na Mostu mladosti Foto: DNEVNIK.hr

"Dvije su osobe ozlijeđene", kažu u policiji, no nemaju još informacija o težini ozljeda. Ne zna se ni kako je došlo do nesreće, s obzirom na to da očevid još traje.

Gužva na ulasku na Most mladosti Foto: DNEVNIK.hr

Cesta nije zatvorena, promet ide, ali otežano.