Čelnik HSS-a Krešo Beljak kazao je da je SDP Mostu nudio koaliciju. Nikola Grmoja kaže da je to laž. Smatra da je iza toga strah zbog rasta Mosta po anketama.

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja oštro je u ponedjeljak odbacio tvrdnje čelnika HSS-a Kreše Beljaka da je SDP Mostu nudio koaliciju, rekavši kako mu je "nejasan Beljakov motiv da ovako laže".

"To je nastavak specijalnog rata koji se protiv Mosta vodi već 10-tak dana i sve je prepuno spinova dezinformacija. Nejasan mi je motiv Kreše Beljaka da ovako laže", rekao je Grmoja za Hinu.

Jedino objašnjenje, kaže Grmoja, je da "Beljak radi po nalogu Plenkovića kojem je svojedobno dao pet potpisa HSS-a za sastavljanje vlade".

U svemu vidi strah od činjenice da jedino Most, uz HDZ i SDP po anketama raste.

"Sve to treba gledati kroz prizmu tvrdnje Gordana Jandrokovića 'Sa svima možemo, ali s Mostom ne možemo'. Očito je strah od razotkrivanja korupcije u našim veleposlanstvima, na čemu Most sustavno radi, prevelik", zaključuje Grmoja.

Čelnik HSS-a Krešo Beljak, kako je objavio Večernji list, otkrio im je da je po uzoru na Mačekovo okupljanje cjelokupne opozicije na izborima 1938., od krajnje ljevice do krajnje desnice protiv vladajućih, prije mjesec dana u dogovoru s čelnikom SDP-a Bernardićem ispitivao mogućnost okupljanja svih ideološki raznorodnih stranaka kojima je zajednički nazivnik da su protiv HDZ-a, uključujući i Most. "Predložio sam to i Nikoli Grmoji i Boži Petrovu, ali to je s podsmjehom odbačeno, što je jasno jer je riječ o neostvarenim HDZ-ovcima", zaključio je Beljak. (Hina)