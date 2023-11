Grbin: "U Vukovar dolaze ljudi s čudnim brčićima"

"Ovdje smo danas došli obilježiti žrtvu i pokloniti se onima koji su stradali. Svatko tko od ovog želi napraviti nešto drugo, politizirati, na njegovu je dušu", rekao je predsjednik SDP-a Peđa Grbin novinarima.

Na pitanje smeta li mu postrojba HOS i znakovlje "Za dom spremni", odgovorio je kako mu smeta činjenica da su, koliko zna, na čelu kolone sjećanja uvijek bile obitelji poginulih, stradalih i nestalih, a to se danas mijenja.

"Ne mogu se oteti dojmu da se to mijenja zbog političkih razloga, ali to još jednom, na dušu onima koji su to organizirali, kao i politiziranje", rekao je Grbin.

Na komentar kako HOS-ovci kažu da ih se uvijek marginaliziralo, Grbin je pozvao sve da poslušaju što je Franjo Tuđman rekao o tome još 1992. godine.

"Meni smeta ustaški pozdrav i oko toga nikad nisam imao dvojbe. Što se tiče HOS-a, naravno da mi ne smetaju oni koji su sudjelovali u obrani Vukovara. I o tome nema nikakve dvojbe, ni za mene, ni za druge", istaknuo je.

Ali, dodao je, kada u Vukovar dolaze "ljudi s čudnim brčićima" i promoviraju nešto drugo, a ne obranu, onda o tome treba otvoreno razgovarati.

"Te i takve osobe ovdje ne žele dostojanstveno komemoriranje žrtava, nego žele da se danas dogodi incident. Mi u takvim incidentima sudjelovati nećemo i vjerujem da 99 posto ljudi koji su danas ovdje želi se pokloniti žrtvama i ništa više, ali i ništa manje od toga", ocijenio je Grbin.

Upitan zašto mu smeta ratni zapovjednik HOS-a Marko Skejo, odgovorio je: "Poslušajte sve njegove izjave u zadnjih 30 godina i shvatit ćete, ako ne shvatite, ja vam tu ne mogu pomoći".

