Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava na konferenciji za novinare govorio je o odluci Ustavnog suda vezanoj uz službenu uporabu jezika i pisma srpske nacionalne manjine u Vukovaru.

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava održao je konferenciju za novinare povodom odluke Ustavnog suda vezane za statutarnu odluku ostvarivanja službene uporabe jezika i pisma srpske nacionalne manjine na području Grada Vukovara.

Penava je kazao da je u Vukovaru "mukotrpnim radom svih političkih aktera na političkoj sceni" dostignut određen stupanj snošljivosti i suživota. To je ugroženo "nasilnom odlukom o uvođenju dvojezičja koju je donijela Vlada Zorana Milanovića". Smatra da osjetljivim temama iz Domovinskog rata u Vukovaru treba prići oprezno jer se drugačije ugrožava mir i stabilnost u gradu.

"Očuvanje mira i stabilnosti je preduvjet za život grada. Sve što radimo, radimo s puno opreza kako bi se to očuvalo", dodao je Penava. Navodi da je u tom smjeru bila i njegova posjeta pravoslavnoj crkvi za Uskrs.

Penava podsjeća da "sukladno svim Božjim, ljudskim zakonima u svemiru i u svijetu oko nas postoji red". "Postoji red i u našem Ustavu, a jedna od temeljnih vrijednosti je ljudski život i dostojanstvo. Sve te temeljne vrijednosti Ustava koji je donesen prije Domovinskog rata jamče svima temeljna ljudska prava. Do narušavanja tih prava je došlo uslijed velikosrpske agresije na Hrvatsku. Tada su Vukovarci masovno ubijani, mučeni, zatvarani, silovani. To je bilo davno, bio je rat i svatko može reći da je to najveće zlo u kojem se događaju takve stvari. To je bila cijena uspostave Hrvatske", naveo je Penava.

Penava smatra da su Vukovarci osjetili najgore iz rata, kao i nepravdu koju i danas osjećaju. Poziva na zdrav razum koji, kaže, govori da se moraju riješiti temeljna pitanja i prava iz Ustava, kao rješavanje pitanje pravde za žrtve rata, a tek onda sva ostala prava.

"Stav je moj - situacija u Vukovaru nije zrela i neće biti zrela za iskorake u bilo kojem smjeru koje će značiti nadograđivanje ljudskih prava jer pustiti, zaboraviti i prijeći preko ogromne nepravde iz 91. ne možemo. To se može ispraviti pravednim odnosom i pravednim kaznama za sve koji su odgovorni za to", istaknuo je i poručio Ustavnom sudu i Vladi da moraju čekati u redu za sve ostalo.

Kazao je da situacija neće biti zrela dok ljudi u Vukovaru, žrtve rata ne nađu svoj mir i svoju pravdu.

"Prava manjina na svjetskoj razini"

Iz Gradskog vijeća Grada Vukovara poručuju da niti jedan građanin nz redova srpske nacionalne manjine nije zatražio prijepis nekog pismena na ćirilici i srpskom jeziku. Smatraju da prava građana srpske manjine nisu zakinuta po tom pitanju jer čak i gradski vijećnici srpske nacionalnosti dobivaju materijale na srpskom jeziku.

Zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije Damir Barna kazao je da pripadnici srpske nacionalne manjine već sad uživaju prava koja im pripadaju. "U ovoj odluci Ustavnog suda se vidi kolika prava pripadnici srpske manjine konzumiraju prava kao manjina", kazao je i dodao kako se u javnosti prikazuje "totalno kriva slika prava koja imaju".

"Radi se o pravima na najvišim svjetskim standardima, a radi se o pravima koja se protežu od predškolskih ustanova, škola, financiranja... Govoriti o jednom nerealnom položaju srpske nacionalne manjine je totalna neistina", dodao je. "Ova odluka ne znači uvođenje dvojezičnih tabli", istaknuo je Barna. "Dvojezične table neće u Vukovar donijeti niti jedno radno mjesto niti jednu investiciju", dodao je.

''Graditi Vukovar je dugotrajna borba više generacija, ali osjete se pomaci među običnim ljudima"

Penava o pozivu vijećnika SDSS-a da posjeti pravoslavnu crkvu: "Nije mi problem doći, ali volio bih da oni sudjeluju u Koloni sjećanja"

Ustavni sud traži promjene već u listopadu

Podsjetimo, u petak je na konferenciji za novinare predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović kazao da je Ustavni sud ukinuo neke dijelove statutarnih odluka o korištenju srpskog jezika i pisma u Gradu Vukovaru, ne bi li se vijećnicima srpske nacionalne manjine osigurali jednaki uvjeti kao i vijećnicima hrvatske nacionalnosti. Iz Ustavnog suda obvezali su Vladu RH da u roku od godinu dana donese izmjene i dopune Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina.

Šeparović je naglasio da pripadnicima nacionalnih manjina ne smiju zakonom biti stvorene poteškoće u uporabi njihova jezika i pisma. Iskazana je zabrinutost što vukovarsko Gradsko vijeće "nije pristupilo donošenju odluke o mogućnosti, odnosno potrebi proširenja opsega osiguranih individualnih prava pripadnika srpske nacionalne manjine koji žive u Gradu Vukovaru novim pravima iz kataloga prava predviđenih Zakonom o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj".

Kazao je i da se obveze Grada Vukovara i pisma ne mogu odgađati unedogled. Istaknuo je i da Ustavni sud uzima u obzir specifičnu situaciju toga grada.

Naložio je Gradu Vukovaru da već u listopadu postupi po donesenim zakonskim odlukama te dostavi dokaze o tome.