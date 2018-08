Naftni terminal u luci Ploče je izvan funkcije nakon što je 180 metara dug tanker snažno udario u dok luke. Lučki kapetan luke Ploče Joško Nikolić izvijestio je kako je riječ o brodu koji je plovio pod zastavom Maršalskih otoka.

Došlo je do oštećenja tankerskog veza pa u ovom trenutku Luka ne može primati naftne derivate s tankera. Tanker s 25 tisuća metara kubičnih nafte zabio se u dok luke i potpuno ga uništio. Gorivo koje stiže na Jadran preusmjereno je prema lukama u Rijeci i Solinu. Šteta na samoj luci Ploče prema prvoj procjeni je nekoliko milijuna kuna, a gubici u poslovanju i daleko veći, kako za samu luku tako i za dobavljače koji trguju gorivom u Hrvatskoj i susjednoj BiH.

U područje naftnog terminala teško se ulazi, zaštitarska kontrola vrlo je stroga, ulaz na porušeni dok je zabranjen i zatvoren trakom. Brodovi zbog srušenih konstrukcija u moru ne mogu uploviti. Istragu incidenta i procjenu nastale štete provode nadležne institucije, a zbog veće materijalne štete predmetni brodski pristan je do daljnjega stavljen izvan funkcije.

"Bila bi to nezamisliva katastrofa..."

Brodovi s naftom za sada se iz Ploča preusmjeravaju u Solin i Rijeku. Da je zaista došlo do izlijevanja 25 tisuća metara kubičnih nafte, koliko je bilo u brodu, bila bi to nezamisliva ekološka katastrofa ovdje na ušću Neretve u more.

"Ovo se sve zbilo s nedjelje na ponedjeljak, a ja sam i kao javnost tek prije nekoliko dana saznao za to. Sada je glavno pitanje je li Lučka kapetanija spremna ovo sanirati. Pozivam ministra da to odradi jer da je bila pogođena Neretva, jedan od najvećih bisera naše zemlje, moglo je doći do ogromne štete", rekao je novinarki Nove TV gradonačelnik Ploča Mišo Krstičević.

Popravci će stajati više milijuna kuna. Puno veća šteta je oko distribucije nafte koja je sada zaustavljena. Istraga traje,a krivac će morati sve platiti. Bilo kompanija broda ili onaj tko je organizirao to uplovljavanje.





