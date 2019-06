Građevinarstvo nakon turizma traži hitan uvoz stranih radnika, inače će brojne tvrtke morati odbijati poslove. Radnika se ne može naći za gotovo sva zanimanja u građevinarstvu. Radovi kasne i u pitanje su dovedeni brojni ugovori. Ako vlada hitno ne omogući uvoz stranih radnika, građevinari poručuju, dovest će se u pitanje gospodarski rast zemlje.

Jedna od najvećih domaćih tvrtki uspjela je odraditi poslove za ovu turističku sezonu ali neće imati radnika za novi krug investicija koji kreće u rujnu. Nedostaje keramičara, montera suhe gradnje, fasadera, tesara, armirača, soboslikara. Traže odmah novih 4-5 tisuća kvota za uvoz stranaca.

Dragutin Kamenski iz Kamgrada objasnio je tešku situaciju u kojoj se nalazi. "Kako bi se ljeto iskoristilo za pronalaženje radnika i ishođenje dozvola jer današnji period izdavanja dozvole je 45 dana. Scenarij je moguć da ćemo doći u situaciju da će doći strane kompanije koje će uvest radnike i radit na našem tržištu koje nismo mogli uvest jer nema kvota", kaže Kamenski.

Iz Gospodarske komore kažu da nema zapošljivih domaćih građevinskih radnika na zavodu za zapošljavanje. Nema ih više ni u Bosni, Srbiji ni ostatku balkanskog bazena. Mirjana Čagalj iz Hrvatske gospodarske komore istaknula je da radnike moraju tražiti puno dalje. "Mi sad već moramo tražiti radnike iz azijskih zemalja. Radnika nema i morat ćemo ih uvesti. Ono što je najvažnije reći jest vladine mjere podržavamo, međutim radnici umirovljenici na skelu zasigurno neće ići raditi", objasnila je Čagalj.

Zato ih je i neugodno iznenadila poruka iz vlade da zaposle umirovljenike, jedan od začuđenih je i građevinski radnik Dragan Martinović. "To je suluda izjava i podsjeća me na ljude koji salonski sjede i smatraju da bi trebalo, eto, nekog zaposliti. To su ljudi koji nikad u životu ništa ozbiljno nisu radili, uz dužno poštovanje, zato što je ministar. Ali tako nešto izjavit ili gurat svoj nos u naše potrebe...", kaže Martinović.

Građevinari će tražiti hitnu preraspodjelu preostalih kvota za graditeljstvo te da vlada iz druge ubaci u šestu brzinu i već za jesen donese bolji zakon po kojem bi se zapošljavali stranci.

Pitaju se tko će graditi Hrvatsku dok Hrvati grade Njemačku ili Irsku. Vode će im doći do grla vrlo brzo, za mjesec dana. Pogotovo kada završi turistička sezona jer će tada investitori tražiti izvođače radova za hotele i druge poslove u turizmu ali i infrastrukturne projekte poput željezničkih i drugih. Pogotovo strahuju da će te poslove morati odbijati pa će ih preoteti strane građevinske tvrtke.

Što će biti s domaćim građevinarima ako ne budu imali dovoljno radnika?

Hrvatska udruga poslodavaca je već prije tjedan dana pokrenula zahtjev za razgovor sa Vladom o tom pitanju budući da, evidentno, zahtjevi za odobravanje kvota za određena zanimanja, pogotovo u graditeljstvu, pogotovo u turizmu, su već sada nedostatni. Očigledno se neće moći poslovi obaviti do kraja. Ako Vlada ne donese odluku. To će zasigurno utjecati na manjak investicija i dovesti u pitanje vjerojatno i gospodarski rast. Građevinske tvrtke vjerojatno neće moći bez tih poslova, jer se posao ne može obaviti ako nema radnika koji bi ga trebali odraditi. A mi apeliramo na Vladu da prepozna problem.

Što tražite od Vlade, kakav model za zapošljavanje stranaca?

Živimo u jednom sustavu koji je prilično konzervativan u odnosu na sve zemlje iz okruženja. Konkretno, mi smo bili jedan korak iz naših susjeda, po zadnjim saznanjima Njemačka je otvorila svoje granice. Niti jedan poduzetnik ne mora više uopće dokazivati da nije mogao naći odgovarajućeg radnika na Njemačkom tržištu niti na Europskom tžištu. Dakle on može uvesti radnika iz treće zemlje bez ikakvih problema.



