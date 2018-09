Građanska inicijativa Narod odlučuje u subotu se na konferenciji za novinare ispred Ministarstva uprave usprotivila najavi ministra uprave Lovre Kuščevića koji je rekao da neće biti njihovih promatrača pri provjeri potpisa za raspisivanje referenduma o promjeni izbornog sustava, nego će se sklopiti ugovor s tvrtkom koja će to učiniti.

Član Organizacijskog odbora incijative Hrvoje Pende je podsjetio da su ministru Kuščeviću prije mjesec dana poslali zahtjev za promatranje provjere potpisa, na što se on oglušuje i ne pristaje. Pende je rekao da u inicijativi to smatraju jednim "netransparentnim postupanjem koji je u potpunosti suprotno onime što predlažu međunarodne institucije, a posebno Venecijanska komisija kada govori o referendumskom procesu".

Smatraju da nema nikakvih argumenata kojima bi se zabranilo predstavnicima inicijative da promatraju provjeru potpisa i da sve to bude transparentno, a s druge strane ima jako puno argumenata za to, a najvažnije je to načelo transparentnosti. U Inicijativi drže da to jedini način da se spriječi upletanje politike u taj proces. Također kažu kako je važno da prema javnosti to bude što transparentnije, posebno ako se uzme u obzir da je sam ministar Kuščević tijekom prikupljanja potpisa govorio protiv inicijative, referendumskih pitanja i same organizacije.

\"Narod odlučuje\" o prebrojavanju potpisa (Foto: Dnevnik.hr) - 3

Koordinator inicijative Luka Mlinarić istaknuo je kako su ministru Kuščeviću u petak dostavili prijedlog pravilnika o provjeri broja vjerodostojnosti potpisa s obzirom da smatraju da bi on, kao koordinator tog procesa, trebao donijeti neki pravilnik kojim bi bilo uređeno kako će taj proces "izgledati, kako će se on obavljati". Rekao je da su, između ostalog, u tom pravilniku "odredili što je to valjani potpis". Podsjetio je kako je za raspisivanje referenduma potrebno 10 posto birača. "Dakle, valjani potpis je svaki onaj potpis koji na temelju upisanih podataka - ime, prezime, OIB i vlastoručni potpis, potvrđuje, odnosno na temelju tih podataka se može utvrditi da ta konkretna osoba ima status birača", naglasio je.

Na konferenciji su istaknuli i kako su njihovi volonteri u manje od dva tjedna pregledali sve potpise, "Dakle više od 400.000 za oba referendumska pitanja". "Provjeravanjem jesu li upisani ime, prezime, OIB i vlastoručni potpis utvrdili smo da je broj onih potpisa koji nemaju jedan od tih elemenata svega dva posto", istaknuo je Mlinarić.

Građanska inicijativa Narod odlučuje više je puta zatražila da joj se omogući promatranje provjere potpisa za referendum o promjeni izbornog sustava, a da se provjera prikupljenih potpisa povjeri Državnom izbornom povjerenstvu (DIP).

\"Narod odlučuje\" o prebrojavanju potpisa (Foto: Dnevnik.hr) - 1

Hoće li potpisivanje ugovora osigurati transparentnost?

Ministar uprave Lovro Kuščević najavio je u četvrtak, 30. kolovoza da neće biti promatrača građanskih inicijativa pri provjeri potpisa za raspisivanje referenduma, nego će se sklopiti ugovor s tvrtkom koja će to učiniti.

"Mi smo dogovorili u Saboru preuzimanje tog dijela. To je jedna procedura koja mora biti transparentna. Upravo smo pred sklapanjem ugovora, dobili smo ponudu od tvrtke koja će to raditi za nas", rekao je Kuščević u četvrtak prije Vladine sjednice. Dodao je kako se to mora organizirati tako da se svaki potpis vjerodostojno utvrdi. "Ne želimo kontaminirati taj proces niti jednom pogreškom", istaknuo je ministar Kuščević.

Upitan hoće li dopustiti promatrače građanskih inicijativa, Kuščević je odgovorio: "Pa, naravno da nećemo". "Gledajte, mi imamo četiri milijuna Hrvata koji bi htjeli to promatrati. Imamo tih 400.000 koji su zainteresirani da referendum prođe", naglasio je ministar uprave te najavio da će taj posao, kada ga ugovore, biti "maksimalno transparentan, u sigurnosnim sobama, pod video nadzorom, zabranjen unos mobitela". "Tu nema govora da se išta može zloupotrijebiti", poručio je Kuščević i najavio da bi taj proces mogao biti okončan unutar mjesec dana.

(Hina)