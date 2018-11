Predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović tijekom boravka u Berlinu susrela se i sa srpskom premijerkom Anom Brnabić

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ocijenila je u srijedu svoj dvodnevni boravak na Gospodarskoj konferenciji dnevnika Sueddeutsche Zeitung u Berlinu uspješnim.

„Imala sam vrlo uspješne razgovore s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel o otvorenosti Hrvatske za investicije posebice više iz zemalja partnera, Europske unije i NATO-a. A razgovarale smo i o projektu budućnosti Europske unije“, rekla je Grabar-Kitarović novinarima nakon održanog završnog govora trodnevne konferencije.

Ona je istaknula kako je Merkel političarka s „kojom ne dijelimo uvijek potpuno mišljenje, ali koju poštujem zbog toga jer je toliko godina u politici“.

Grabar-Kitarović je izjavila kako je tijekom jučerašnje svečane večere njemačkog gospodarstva osim s kancelarkom Merkel imala prilike razgovarati i s predsjednicom islandske vlade Katrin Jakobdottir i srbijanskom premijerkom Anom Brnabić.

„Naš prvi susret, to moram reći bez obzira na to što će tko reći u Hrvatskoj, je bio izvrstan. Ani Brnabić je jako stalo do budućnosti srbijansko-hrvatskih odnosa i nadam se da ćemo nastaviti u tom pravcu kako bismo rješavali goruća pitanja na području jugoistoka Europe“, rekla je predsjednica Hrvatske.

Ona je napomenula kako bi u svrhu procesa pomirenja bilo dobro i kada bi Milorad Pupovac došao na komemoraciju u Vukovar.

„Ja bih na njegovom mjestu to učinila“, rekla je Grabar Kitarović koja je spomenula kako je s premijerkom Srbije Brnabić razgovarala i o projektu obnove željezničke pruge od Zagreba do Beograda.

O ideji europske vojske: Bojim se reakcije SAD-a

Ona je govorila i o svom današnjem susretu s predstavnicma njemačkih srednjih i malih poduzeća koji nose najveći dio njemačkog gospodarstva.

„Dogovorili smo neke aktivnosti. Oni će se vrlo rado uključiti u rad mog gospodarskog vijeća a pozvala sam ih da nam daju neke ideja kako bi mogli poboljšati investicijsku atmosferu“, rekla je Grabar-Kitarović.

Ona je je sudionicima Gospodarske konferencije, kako je rekla, pokušala dati do znanja da je Hrvatska puno više od prelijepih krajobraza i talentiranih nogometaša. Također je bilo riječi i o krizi „vodstva“ u Europi.

Hrvatska predsjednica je i rekla kako ima podvojeno mišljenje o ideji zajedničke europske vojske koju podržavaju francuski presjednik Emmanuel Macron i njemačka kancelarka.

„Na znam kako bi to izgledalo s obzirom na to da je većina zemalja članice Europske unije i u članstvu NATO-a. A bojim se i reakcije SAD-a“, rekla je Grabar-Kitarović. (Hina)