Tonći Prodan, stručnjak za nacionalnu sigurnost i terorizam otkriva kolika je potencijalna opasnost za Hrvatsku, nakon terorističkog napada u Beču.

Dvadesetogodišnji napadač, simpatizer terorističke Islamske države osuđen zbog namjere odlaska u borbu u Siriju, u ponedjeljak je pucao po ljudima u bečkoj gradskoj jezgri, ubivši četvero i ranivši 22 ljudi.

Tonći Prodan, stručnjak za nacionalnu sigurnost i terorizam otkriva kolika je potencijalna opasnost za Hrvatsku i je li se ovakav događaj mogao naslutiti?

"Prošle godine u Austriji su uhićene 43 osobe povezane s džihadističkim terorizmom iako se u Austriji prošle godine nije dogodio niti jedan teroristički napad, a diljem EU se dogodilo 119 napada.

Službe i policija su imale saznanja da bi se mogao dogoditi napad na području Beča i Salzburga", kazao je Prodan i otkrio što je bio okidač.

"Radi se o mladom čovjeku, ranije osuđivanom i puštenom na slobodu. Okidač mogu biti recentni događaji u Francuskoj. To može biti oštra retorika Macrona koji općenito proziva muslimansku vjeru, za koju tvrdi da se nalazi u krizi i onda su objavljivane karikature Erdogana, koji je onda tražio bojkot kupovine francuskih proizvoda, zatim je to izazvalo prosvjede diljem svijeta gdje su palili francuske zastave.

Francuska kao okidač za napad?

Mislim da je okidač Francuska i recentni događaji tamo jer je i ovaj napadač iz Beča objavio status gdje je spomenuo napad na Charlie Hebdo.

Hebdo, vidimo opet, radi slične karikature i opet, ja bih rekao, provocira", tvrdi Prodan. Odgovorio je na pitanje radi li se o propustu austrijske policije.

"Često puta imate i zakonske prepreke da osobe držite pod stalnom nadzoru. Sve te mjere imaju rok trajanju. Ne možete nekoga permanentno pratiti", kazao je Prodan i dodao da Europa nema pravi odgovor na ovakve događaje.

"Europa nema jedinstveni odgovor. Svaka članica se bavi s tim na svoj način, ne postoji jedinstveni odgovor", ističe.

Na pitanje gdje je Hrvatska u toj priči i kolika je potencijalna opasnost kod nas, odgovara: "Ne postoji niti jedan valjani razlog zbog kojeg bi Hrvatska bila metom terorističkih napada, no pripadamo zapadnoj alijansi i ne može se nikada to do kraja isključiti. Terorističke organizacije imaju fetvu, zakonsku ovlasti napasti i privući što veću medijsku pozornost", upozorio je Prodan.

