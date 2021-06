Šokantna uhićenja u pravosuđu, no i nastavak šokantnih istupa Zdravka Mamića. Odvjetnik Ante Nobilo otkriva na koji način bi ipak moglo doći do izručenja Mamića Hrvatskoj i može li završiti i u pritvoru.

Zdravko Mamić još nije obuhvaćen u istrazi o sucima, javlja reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago. Odvjetnik Ante Nobilo smatra da bi trebao.

"Ako je netko primio mito, neko ga je trebao dati. Zdravko Mamić je sam priznao da je dao mito, ponudio dokaze za to i realno je očekivati da će biti proširenja istrage", rekao je Nobilo.

Smatra da Mamić može biti izručen Hrvatskoj temeljem sporazuma Hrvatske i BiH. "Može biti izručen jer je davanje mita, koruptivno kazneno djelo, u katalogu kaznenih djela za koje dvostruki državljani mogu biti izručeni", rekao je Nobilo.

BiH je već ranije odbila izručenje Zdravka Mamića Hrvatskoj. Nobilo objašnjava na koji način bi ipak moglo doći do izručenja. "Ako bude izručen, može po načelu specijaliteta da se izruči samo za točno određeni predmet i onda mu se jedino po tom predmetu može izreći presuda ili odrediti pritvor", objasnio je Nobilo.

Na pitanje Mislava Bage postoji li šansa da Mamić ušeta u Hrvatsku, ali da ne ide u pritvor, Nobilo odgovara: "Pritvor koji se njemu ne bi odredio bi bio vrlo realan, jer on nema što utjecati na druge, sve je priznao i dao sve dokaze, prema tome pritvor se njemu ne bi mogao odrediti, možda eventualno zbog opasnosti od bijega", napomenuo je Nobilo.

Kula od karata i signal

Vrhovni sud još se uvijek nije oglasio, no često su govorili da je stanje u pravosuđu dobro, ali da je sve pitanje percepcije. Mislav Bago kaže kako im se ta tvrdnja sada srušila kao kula od karata. "Tri suca i to tri kaznena suca su uhićena. Po mom sjećanju, zadnji kazneni sudac je uhićen u Rijeci krajem 70-ih godina. Ova uhićenja su izvanredno velika stvar. Ovo nije niski rang sudaca. Ovo najbolje dokazuje da nije problem u percepciji, već u pravosuđu. I to je signal onima koji donose odluke da nešto naprave u pravosuđu", kazao je Nobilo.

Na upit olakšava li Mamićevo priznanje njegovu žalbu, Nobilo kaže: "Ne nužno, ovisno o tome što će se utvrditi. Ovdje imamo da netko daje mito, a svatko tko daje mito očekuju se da dobije oslobađajuću presudu. On tu presudu za koju je platio, nije dobio. To komplicira situaciju. Može se dogoditi da se dokaže da je dao mito, ali ne svima, a da presuda ostaje na snazi", objasnio je.

Smatra da je hrvatskim pravosuđem svojedobno na indirektni način upravljao HDZ. "Mi smo imali u početku sustav gdje je Pašalićeva komisija i slični, dakle HDZ upravljao pravosuđem na indirektan način. Onda smo išli reformirati sustav pod utjecajem Europe, gdje suci sami sebe biraju i kontroliraju i došli smo tu gdje jesmo. Nismo zadovoljni. Nismo zadovoljni učinkovitošću, a vidimo da imamo problema i s kriminalom", istaknuo je Nobilo u razgovoru s Mislavom Bagom.

