Meteorolog Dnevnika Nove TV o pojavi superćelija: "Ne smijemo živjeti u nekoj iluziji. Energija u atmosferi se sve više pojačava"

Meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić komentirao je sve češću pojavu oluja s razornim posljedicama kao i pojavu superćelija.

"Ne smijemo zaboraviti i živjeti u nekoj iluziji. Energija u atmosferi se sve više pojačava. Sada smo 1,1 stupanj od prosjeka predindustrijskog doba, a do kraja stoljeća će biti do 2 ili 3 stupnja. To ne ide linearno nego višestruku", rekao je Čačić.

"Svjedoci smo vremenskih prilika koje odstupaju od prosjeka. Prvenstveno se to odnosi na vremenske nepogode kao što su olujni oblaci, tuča, bujične poplave, vjetar...", objasnio je Čačić.

Nadalje je komentirao superćelijski oblak koji se u ponedjeljak pojavio iznad Vukovara.

"Trebamo još znati da se ovaj oblak diže iznad 15 kilometara. Znači to je samo dno oblaka, samo dio priče. Inače, te superstanične oluje traju puno duže te su jače od drugih oluja. Redovito stvaraju tuču, olujne vjetrove i bujične poplave", rekla je Čačić te nadodao kako nije nepoznato da ovakve superćelije diljem Europe znaju stvoriti i tornado.

Osvrnuo se i na protugradnu opremu kao odgovor na ovakve oluje.

"Mislim da se moramo obratiti struci, a struka nažalost govori da još uvijek nema pouzdanih pokazatelja učinkovitosti i isplativosti sustava", rekla je Čačić.

"Jedan prosječni grmljavinski oblak uvlači u jednoj sekundi 700 tisuća tona zraka. On preradi 7 tisuća tona vode, snijega i leda. Od toga 3 tisuće ispari, a 4 tisuće pada kao kiša ili tuča", rekao je meteorolog.

"Svako djelovanje na vrlo složen i kaotičan sustav može čak i pogoršati to stanje. Ako djelujemo na slijepo, kao i u medicini, možemo samo pogoršati stanje", objasnio je Čačić.

