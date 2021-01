Joe Biden u srijedu je prisegnuo kao 46. američki predsjednik. Ivica Puljić, dopisnik Al Jazeere komentirao je inauguracijski govor novog predsjednika.

Demokracija je pobijedila, rekao je u srijedu novi američki predsjednik Joe Biden u svom prvom govoru kojim je pozvao na jedinstvo nacije. Najavio je da će biti predsjednik svih Amerikanaca.

Ivica Puljić, dopisnik Al Jazeere komentirao je inauguracijski govor novog predsjednika.

"To je govor kojim se SAD vraća kući i u svijet. On je imao emotivan govor u kojem je pozvao na ujedinjenje, ali je pri tome rekao i da nije naivan i da shvaća koliko će to teško biti učiniti. On jedino može tako ići naprijed i to je jedini način kako se Amerika može vratitit na stari kolosjek nakon Trumpovog neobičnog vladanja, koji je unio nemir i u Ameriku i u inozemstvo.

Bidenova poruka je ujedinimo se, budimo dobri susjedi, ne budimo naivni, ja neću biti naivan, ali nemojte mrziti nekoga zato što gleda jedan TV kanal, a vi drugi. Rekao je da je ovo kraj tog neciviliziranog rata. Ovo je očigledna poruka da se Amerika vraća na stare staze i da će se vratiti u međunarodne organizacije i sporazume.

Nema nimalo sumnje da će svijet dočekati ovo sa jednim velikim olakšanjem. Amerika je ipak vodila svijet, loše ili dobro. U protekle četiri godine to je očigledno nedostajalo", kazao je Puljić.

Upečatljivo je i to da je Biden izbjegao spomenuti Trumpa. "Trump danas nije spomenuo Bidena u svom oproštajnom govoru, pa onda Biden nije spomenuo niti Trupma", kazao je Puljić i komentirao trenutno stanje u Washingtonu. "Ovdje je i dalje sve puno policije, ali na neki se način vratio sjaj. Povratak Amerike na stare staze.

Republikanci se nisu odazvali Trumpovom pozivu na oproštajni govor, ali jesu na Bidenov poziv u Crkvu prije inauguracije. Biden je tek drugi katolik kao američki predsjednik.

Javlja se jedna vrsta optimizma. Budućnost SAD-a će uvelike ovisiti i o ljudima koji podržavaju Trumpa. Glasine su da će Trump napraviti novu stranku-Patriotsku stranku, na užas Republikanske stranke, jer će se na taj način odvojiti jedan dio njegovog glasačkog tijela", rekao je Puljić.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr