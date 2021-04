Zvjezdana Bogdanović, savjetnica ministra socijalne politike ne zna kada će izvidi u Centru za socijalnu skrb u Novoj Gradiški biti gotovi, a ni kakvi će oni biti. Izvide radi Komora psihologa i Komora socijalnih radnika.

Javnost je zgrožena zbog smrti djevojčice iz Nove Gradiške. U međuvremenu, utvrđuje se odgovornost i čeka nalaz stručnih službi u Centru za socijalnu skrb u Novoj Gradiški.

Iz Komore socijalnih radnika kažu da nisu zakazali, a Udruga psihologa kaže da, prema prvim izvidima, nema većih grešaka u radu službenika. Zvjezdana Bogdanović, savjetnica ministra socijalne politike ne zna kada će izvidi u Centru za socijalnu skrb u Novoj Gradiški biti gotovi, a ni kakvi će oni biti. Izvide radi Komora psihologa i Komora socijalnih radnika. Ne zna hoće li ovaj slučaj biti još jedan od mnogih u kojima nije detektiran krivac.

"Teško je o tome sada govoriti, Ministarstvo nije u ulozi sudaca. Stručne komore, kao što je Komora socijalnih radnika i Komora psihologa su dobili zadatak s naše strane da izvrše nadzor u Centru za socijalnu skrb Nova Gradiška sa timom koji je pratio u kojoj se dogodio tragični slučaj. Kakav će biti njihov nalaz, mi još ne znamo", napominje.

Prije šest dana djevojčica je primljena u Klaićevu bolnicu. Preminula je 4. travnja.

"Nemamo konkretan nalaz, na žalost, požurili smo ih, kako bi mogli reagirati temeljem dobivenih nalaza i kako bi mogli izvijestiti javnost", ističe Bogdanović. Komora socijalnih radnika nezadovoljna je što ministar ide na sastanke s Inicijativama koje, kako tvrde, nisu stručne u ovoj priči.

"O tome bi se isto dalo raspravljati. Sastanak s Udrugom Spasi me već je ranije bio dogovoren i redovito se održava. Sve s ciljem sprječavanja nasilja u obitelji ili barem smanjivanja na najmanju moguću mjeru", objašnjava.

Na pitanje mora li se dogoditi ovakva tragedija da se svi odmah dignu na zadnje noge i obećavaju brda i doline preko noći, odgovara: "Možemo prevenirati, a da li ćemo ikada moći sprječiti, o tome je teško govoriti. Sustav socijalne skrbi nije jedini koji je uključen u cijeli taj proces. Ne bih rekla da se ništa nije dogodilo ili promijenilo od slučaja s Paga. Što se tiče ubojstva naših dvoje kolega koji su radili u sustavu socijalne skrbi...ovakav medijski linč je vjerojatno jednim dijelom uzrokovao taj čin".

Bogdanović navodi kako je riječ o medijskom linču, no važno je napomenuti da su mediji tu da postavljaju pitanja. Podsjećamo, od tragičnog događaja prošlo je šest dana, a još uvijek krivac nije poznat.

"Pozvala bih sve građane i sve one koji su dionici procesa i protokola u postojanju slučajeva nasilja u obitelji da se aktivno uključe za svaki pojedini slučaj. Prijavite svaku promjenu kod djece. Također, pozivam građane da prijavljuju takve slučajeve, da obitelj prijavljuje, jer bez toga ne možemo reagirati", kaže.

Baka iz Nove Gradiške je udomiteljica za jednu unuku, no pitanje je hoće li moći udomiti i preostalo dvoje unučadi. "Ona to uvijek može zatražiti, no to ne znači da će i dobiti takvu dozvolu".

Na pitanje kako to da može biti dobar udomitelj za jedno dijete, a za drugo dvoje ne, odgovara: "Uzmite u obzir da je ovo dvoje djece iznimno uznemireno. Njima treba mir i moraju se stabilizirati. Adekvatno za njih bi bilo pokretanje postupka za posvajanje te djece, da konačno steknu stabilnu obitelj, da imaju svoj mir i sigurnost. Njima je ovoga trenutka potrebna sigurnost i podršku", pojašnjava.

Novca u sustavu socijalne skrbi uvijek treba. Bogdanović napominje da ga treba sve više i više, jer se sve teže živi. "Imamo jako visoki prag siromaštva. Imamo jako puno osoba s invaliditetom", ističe.

Nije mogla reći kada će javnost konačno na uvid dobiti nalaz o slučaju iz Nove Gradiške.

"Ja ne mogu dati rok, to morate pitati Komore. Ja vjerujem da se to neće otegnuti. Vjerujem da su svjesni da je to hitno. Kada završe inspekciju, svoj izvid, ja vjerujem da ćemo taj nalaz dobiti", istaknula je i dodala kako jedna djelatnica iz Centra ima koronu te kako se nije uspjelo doći do nje i ispitati je.

No, možda zaboravljaju da se to može napraviti i putem video-linka.

