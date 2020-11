Škabrnja se i ove godine s tugom prisjetila svojih žrtvi u Domovinskom ratu. Rada Ivković izgubila je supruga. On je bio prvi branitelj koji je poginuo braneći selo.

Pohod na Škabrnju počeo je ujutro 18. studenoga 1991. napadom srpskoga agresora, potpomognutim zrakoplovstvom bivše JNA, tenkovima i pješaštvom tzv. Kninskoga korpusa pod zapovjedništvom Ratka Mladića.

Nakon sloma otpora slabo naoružanih branitelja, iz podruma i kuća na najbrutalniji način istjerane su žene, djeca i starci, a samo je toga dana u Škabrnji ubijeno je 48 civila i 15 branitelja.

Pokolji i progoni nastavljeni su i sljedećih dana, a za višegodišnje okupacije do oslobođenja u Oluji 1995., broj škabrnjskih žrtava povećao se na 86.

Rada Ivković izgubila je supruga. On je bio prvi branitelj koji je poginuo braneći selo.

"Tog 18.11.1991. godine sam imala troje malodobne djece. Prva granata je pala u 7:30 i do 2 sata po noći nismo mogli izaći iz kuće. Oko 2:30 došao je susjed, jedan od zapovjednika i rekao nam je da je pola sela ubijeno i da moramo bježati kroz polje", ispričala je Rada Ivković čiji je suprug poginuo mjesec dana ranije.

"Teški dani"

"On je poginuo sa svojim prijateljem 5.10.1991. godine. Od tog 5.10. pa do kraja godine za nas sve iz Škabrnje su strašni dani. 5.10. je poginulo troje ljudi iz sela, nakon toga dolazi 18.11., pa Božić bez najmilijih i to su zaista teški dani", govori.

I danas je bila u Koloni sjećanja.

"Svaki put u toj koloni gledam naše mještane, vidim tugu u njihovim očima. Vidi se koliko teško proživljavamo te dane, koliko smo jadni. Niti jedan Škabrnjanac nema više suza. Jednostavno smo ih valjda isplakali. Ali danas je Škabrnja krasna, imamo puno selo djece i mislim da možemo biti sretni nakon svega što smo proživjeli", kazala je Rada Ivković.

