Znanstvenik Gordan Lauc prije dva dana na Facebooku je objavio status u kojem se još jednom osvrnuo na stroge mjere protiv korone.

"Podsjetio me je Facebook na moju objavu od prije dvije godine (link nažalost ne radi, jer smo ga uklonili kada mi je YouTube obrisao video o sezonalnosti virusa)", počeo je svoju objavu Gordan Lauc.

"Da je naš odgovor na pandemiju ostao na razini osobne odgovornosti i da nismo nametali razne zabrane sada bi nam svima bilo puno bolje: broj zaraženih bi bio podjednak, no ne bi bilo svih onih koje su ubile 'mjere', ne bi bilo inflacije i krize, a vjerojatno ne bi bilo niti rata u Ukrajini", dodao je.

Lauc piše kako slično zaključuje i Mark Woolhouse s Usher instituta Sveučilišta u Edinburgu, jedan od članova SAGE savjetodavnog tijela koje je upravljalo epidemijom u UK.

"Upravo je objavio knjigu u kojoj zaključuje da su gotovo sve radili krivo i da bi pristup koji je predlagala tzv. Great Barrington deklaracija' bio puno bolji", zaključio je.

Gordan Luc bio je član vladinog Znanstvenog savjeta, a u studenom prošle godine iz Vlade su mu se zahvalili na suradnji. Kap koja je prelila čašu su bili pozivi na prosvjede protiv COVID mjera, a u jednom statusu povukao je paralelu između Vlade i Tita.

Poslije je kazao kako su te izjave izvučene iz konteksta.

"To je zločesta usporedba. Usporedio sam ponašanje svih Vlada na svijetu s režimima koji su ljudima objašnjavali da oni opstaju zato što se vlade brinu za njih. Ja mislim da se naša Vlada manje ponaša kao Tito od Njemačke, Austrije… To nije istina da sam prozvao da se ponaša kao Tito, to su izvrnute teze iz mog teksta", komentirao je tada.

Za komentar veze između korone i rata u Ukrajini, zamolili smo Gordana Lauca. Njegov odgovor objavit ćemo čim ga dobijemo.