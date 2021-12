Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković izjavio je u nedjelju nakon tradicionalnog donošenja Betlehemskog svjetla u zagrebačku katedralu da vremena nisu laka, ustvrdivši kako očito pandemijski mrak utječe i na sve ostale dijelove društva pa tako i jedan dio politike.

"Da, vremena nisu laka, očito da taj pandemijski mrak utječe i na sve ostale dijelove našeg društva pa tako i na jedan dio politike, ali evo stiže Betlehemsko svjetlo, nadam se da će prosvijetliti mnoge duše", rekao je Jandroković upitan je li mrak pandemijski ili politički.

Na pitanje da komentira one koje su jučer izbjegli sučeljavanje na poziv premijera, rekao je da se treba cijepiti, držati se mjera, biti odgovoran, razborit i voditi računa o životima i zdravlju drugih ljudi.

"Na današnji dan to treba biti poruka, vrijeme Došašća je i vrijeme propitivanja vlastite savjesti i onoga kako postupamo pa možda ovo vrijeme oni koji misle da se politika može koristiti u vremenima kada moramo zaštiti živote i zdravlje neka se malo preispitaju", poručio je Jandroković.

Komentirao Mostovu referendumsku inicijativu

Vezano za Mostovu referendumsku inicijativu, novinare je zanimalo hoće li ocjena ustavnosti uslijediti tek pošto se prikupe potpisi, Jandroković je odgovorio da će vidjeti kad za to dođe vrijeme.

"Živimo u demokraciji, svatko može činiti sve ono što je u skladu sa zakonom ali još jednom apeliram na razboritost, na savjest, da vodimo računa da ne može baš svaka tema na način kako je sada plasirana pomoći našim ljudima već samo odmoći", zaključio je predsjednik Sabora.

Na dodatna pitanja o tome ne bi li bilo logično propitivati referendumsko pitanje prije prikupljanja potpisa, Jandrokoviće je rekao da je to tehničko pitanje, ustvrdivši da on govori o nečem što je veće od tehnike, a to je savjest.

"Razmišljajmo o tome da su na prvom mjestu životi i zdravlje naših ljudi. Imamo jako puno mrtvih i bolesnih, otišlo je jako puno ljudi koji nisu trebali otići a postoji način da se to smanji, da bude manje bolesnih i umrlih, a to je cijepljenje, pridržavanje mjera odgovornost i razboritost", kazao je.

Koliko je država kriva?

Upitan koliko je država kriva zbog nepovjerenja građana, Jandroković je rekao da nismo mi jedina zemlja na svijetu u kojoj se to događa.

To se, kazao je, "događa baš u svakoj zemlji i u svim zemljama postoje oni koji se trude zaštiti živote i zdravlje i oni koji tu situaciju nastoje koristiti i u političke svrhe".

Smatra kako je preispitivati odgovornost politike i institucija legitimno i to se može činiti, ali ne može se svoditi jedino na Hrvatsku jer je to globalno pitanje.

Nije ključno pitanje tko je kriv već kako zaštiti živote i zdravlje građana

"Mi Hrvati uvijek volimo pitati tko je kriv, ali u ovom trenutku to meni nije ključno pitanje nego kako u idućem razdoblju zaštiti živote i zdravlje, da smanjimo broj onih koji bi mogli umrijeti a neće ako se cijepe", poručio je.

Predsjednik Sabora nije želio komentirati podizanje optužnice protiv bivšeg ministra Lovre Kušćevića i izvide protiv bivšeg ministra Tolušića, objasnivši da postoje institucije koje rade svoj posao.

"Oni koji nastoje omalovažiti te institucije smatram da vrše pritisak. Radi se sada jedna inverzija, pokušava se optužiti vladajuće da vrše pritisak na institucije, a upravo se događa suprotno, svojim pritiskom dio oporbenih političara pa i neki iz državne vlasti vrše pritisak i traže da se samo proganjaju određeni ljudi, pripadnici određenih političkih opcija", zaključio je.

"Nije primjereno da političari komentiraju istrage"

Ustvrdio je pritom kako nije primjereno da političari komentiraju istrage iako se već uvriježilo da o svemu moraju imati svoj stav.

U demokraciji, zaključio je, postoji podjela vlasti, svako radi i odgovoran je za svoj posao pa bi tijela progona koja se bave takvim situacijama trebala komunicirati i objašnjavati ako javnosti nešto nije jasno. Drži da tražiti stalno od političara da komentiraju takve stvari i da ulaze u sfere koje nisu izvorno njihove može dovesti do toga da neko kaže da se vrši pritisak.

Upitan kakav je osjećaj kada se dojučerašnji članovi predsjedništva HDZ-a i ministri nađu na udaru pravosudnih tijela, predsjednik je rekao da nisu bitni njihovi osjećaji i emocije, a na inzistiranje novinara da kaže kakav je osjećaj, uzvratio je: "Kad ću se baviti pjesništvom onda ću vam govoriti o svojim osjećajima, a budući sam političar govorim vam na ovaj način".