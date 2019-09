Gordan Jandroković objašnjavao je na televiziji zašto je važno to što će Hrvatska predsjedati Europskom unijom. A zna pitanje tko je prošle godine predsjedao EU, rekao je da ne zna.

Gordan Jandroković razgovarao je s novinarkom Natašom Božić Šarić na N1 televiziji u emisiji "Točka na tjedan". Govorio je između ostalog i o odnosima među strankama vladajuće većine, posebno u kontekstu izjava čelnika SDSS-a Milorada Pupovca koje su izazvale brojne reakcije te najave pojedinih stranaka vladajuće većine da će izaći iz nje, zbog usporedbe moderne Hrvatske s NDH.

Govoreći o stabilnosti koalicije, rekao je da je bitno da se ona sačuva jer je pred Hrvatskom predsjedanje Europskom unijom.

Voditeljica ga je potom upitala zašto je to važno.

"To je važno svakom hrvatskom građaninu, zato što se kroz to procjenjuje kapacitet Republike Hrvatske da odradi vrlo odgovornu i tešku međunarodnu zadaću. Po tome se ocjenjuje kvaliteta, kapacitet države upravljanjem vrlo složnim procesima, a predsjedanje je upravo takav posao.

Ima zemalja koje su to odradile dobro, a ima i onih koje su to odradile loše. Hrvatska će pokazati svoju sposobnost i kapacitet, interes je Hrvatske i hrvatskih i građana da budemo jaki, da zadržimo međunarodnu razinu koju imamo sada, to će ocjenjivati i investitori. To bih usporedio sa Svjetskim prvenstvom, tamo je porasla vidljivost zemlje, a ovdje ćemo pokazati svoj administrativni kapacitet, svoju snagu", rekao je Jandroković.

"Znate li vi tko je lani predsjedao Europskom unijom?", zatim ga je upitala voditeljica.

"Ne znam", odgovorio je.

Voditeljica je zatim zajključila da običan građanin nema koristi od te priče.

"Zamislite situaciju, tijekom predsjedanja dolazi do pada većine, pada vlade i prestajemo se baviti predsjedanjem Europske unije, sve ostaje na našoj administraciji, dakle mi možemo u slučaju političke nestabilnosti doživjeti administrativni fijasko i tko će biti odgovoran? Smatrate li da je za zemlju korisno da uđe kao ozbiljna zemlja ili da se kocka međunarodnim ugledom?", objasnio je Gordan Jandroković, prenosi N1.

"Which two chapters?"

Gordan Jandroković nije znao ni koja dva poglavlja Hrvatska ima za zatvoriti s Europskom unijom 2008., dok je bio ministar vanjskih poslova. Objašnjavao je novinarima da će Hrvatska do kraja slovenskog predsjedanja EU otvoriti još 4 do 5 poglavlja, a zatvoriti jedno ili dva. Novinari su pitali koja dva ćemo završiti. Jandroković to nije znao pa se okrenu i konzultirao sa svojim pregovaračima.

'Which two chapters?', pitao ih je i ušao među najveće bisere hrvatske politike.