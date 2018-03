U Dnevniku Nove TV Ivana Brkić Tomljenović je razgovarala s ministrom državne imovine, Goranom Marićem. Ministar je odgovorio na brojna pitanja pa tako i ono o provalama u državne stanove te rekao - o provalnicima ni traga.

Jesu li pronađeni provalnici?

Nemamo informacije. Mi smo samo prijavili DORH-u podnijeli kaznene prijave i prijavili da je netko pokušao useliti unutra. Sada čekamo ishod.

Rekli ste da država više štiti provalnike, nego svoju imovinu, zašto?

Ako vam samo kažem primjer da je nekoliko tisuća bespravnih korisnika državne imovine, što od stanova, garaža do poslovnih prostora. Ukupno dvije tisuće stanova, dvije tisuće garaža i oko tristo prostora je u bespravnom posjedu. Još nitko nije kazneno odgovarao za to.

Kako je to moguće?

Ne znam, no to ni nije pitanje za mene.

Prošle godine niste ispunili privatizacijski plan, ali nisu, doduše, ni vlade prije vas. Što planirate privatizirati ove godine?

Ja sam namjerno najavljivao da nećemo ispuniti privatizacijski plan prošle godine, jer umjesto da uprihodujemo50 ili 200 milijuna kuna, ove godine prihod istog po portfelja će biti od 500 milijuna kuna. Istodobno taj prihod ima obvezujuću ponudu ulaganja veću od milijardu kuna. Zato smo prebacili za dva mjeseca u ovu godinu i već su obvezujuće ponude prihvaćene i sada slijedi zaključene ugovora o prodaji.

Što nas čeka s Kuparima?

Kupari su bili dugo u zastoju, poznato je da je prije godinu i pol dana zaključen ugovor o koncesiji i pravu građenja. Međutim, iako je bio rok investitoru do 4. rujna 2016. dostaviti ulazne podatke za izradu vjerovničkog plana, investitor to nije dostavio. Imao je i pismo namjere s operaterom, koji je operater otkazao i sve je to dovelo do zastoja.

Što sada?

Mi smo analizirali ugovor, pozvali investitore na razgovor u suradnji s Ministarstvom turizma , Dubrovačkom županijom te Ministarstvom prometa i veza, imali smo radni sastanak. Sukladno zaključcima sa sastanka, sutra im ide prijedlog za izmjenu ugovora kojim će se definirati rokovi i ako se oni poštuju mi svakako podržavamo investiciju. Jer, to je dragocjena investicija od 800 milijuna kuna.

Koliki će ti rokovi biti i što ako se opet ne budu poštovali?

Rok će biti dva mjeseca za dostavu ulaznih podataka i izradu urudžbeničkog plana, mjesec dana za dostavu pisma namjere, te kasnije dodatna dva mjeseca za dostavu ugovora s operaterom. Ako se slučajno rokovi ne budu poštovali, doći će do raskida ugovora, iako ja vjerujem da neće doći do takve situacije.

Hoće li država ići u privatizaciju HEP-a?

HEP nije u mom resoru, nisam u Skupštini HEP-a, niti u Nadzornom odboru, tako da ne znam. Osobno mislim da nema potrebe za tim. S tim da ako HEP ima potrebu za tim i ima neke investicijske projekte za koje nema sredstava, onda dokapitalizacija za točno određeni projekt, do 25 posto, bi svakako bila dobra. Ali sama prodaja, bez ikakvog projekta, mislim da nije dobro.

Kada će vlada odabrati konzultante za Inu? U savjetu ste za Inu, kada ste se posljednji put sastali?

Ministar Marić i ministar Ćorić su u povjerenstvu za prijedlog konzultanata, tako da mislim da će prijedlog doći vrlo brzo.

Koja je sudbina Petrokemije? Nedavno ste izjavili da Petrokemija može preživjeti još mjesec dana, ako se ne varam.

Novinari su me pitali je li riječ o danima ili mjesecima i ja sam rekao mjesecima, a ne mjesec dana. Odrediti točno mjesec dana bi bilo neozbiljno. Petrokemija je po svim aspektima, političkim, stručnim, ekonomskim, pa i logičnim takav poslovni sustav koji zahtjeva revitalizaciju, financijsku dokapitalizaciju i poslovno restrukturiranje.

Hoće li uspjeti dokapitalizacija?

Dokapitalizacija će uspjeti, s tim da bi ona bila realnija kada bi jedan dio dugova koje Petrokemija ima, a koji su u ukupnom iznosu negdje oko 800 milijuna kuna, država preuzela na sebe.

Koliko bi po vama država trebala uzeti na sebe od tog duga?

Ako bi to bila cijena opstanka i razvoja Petrokemije i ako je to put privatizaciji do konačnog rješenja, ona smatram da do polovice tog duga vrijedi platiti cijenu za opstanak takvog proizvodnog sustava.

Oporba traži smjenu ministrice Dalić. Radi li ona dobro svoj posao?

Nisam ja da tu da osjenjujem rad drugim ministara, ja sam koncentriran na rad isključivo u svom ministarstvui imam toliko posla da ne stignem ni razmišljati o tome što oporba poduzima.

Vjerujete li da će oni uspjeti u svom naumu?

Ne znam. Ja vjerujem da je to dio oporbe, ali da je svakako interes opstanak Vlade.

Vjerujete li da će se uspjeti postići nagodba u Agrokoru?

Ja vjerujem samo u jedno, ali to sada nije tema ovog razgovora. No, nema alternative, nagodba se mora postići i u toj nagodbi ne smiju nikako biti zakinuti domaći dobavljači.



