Predsjednik Sabora Gordan Jadroković održao je govor u povodu dana sjećanja na žrtve holokausta, u kojem se osvrnuo na NDH, nakon polaganja vijenaca na Mirogoju.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta predsjednik Sabora Gordan Jandroković održao je govor nakon što je položio vijence za žrtve na zagrebačkom groblju Mirogoj. Vijence je položio u ime svih zastupnika Sabora s predstavnicima židovske zajednice u Hrvatskoj i veleposlanstva Države Izraela.

''Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, 27. siječnja, prilika je da zaboravu otmemo svaku pojedinačnu nevinu žrtvu tog neljudskog zločina i odamo joj najdublje poštovanje'', rekao je Jandroković. Na današnjoj sjednici bio je i izraelski veleposlanik Gary Koren.

''Današnji me datum obvezuje da s ovog mjesta progovorim o posebno ružnom i sramotnom poglavlju u povijesti čovječanstva. Toliko ružnom da bi ga mnogi najradije zaboravili. No, naša je obveza i odgovornost da to nikad ne učinimo. I s osam desetljeća odmaka pogled u prošlost iznimno je težak i vrlo mučan'', rekao je Jandroković.

''Ni Hrvatska onog vremena nije bila pošteđena bolnog povijesnog iskustva totalitarno-zločinačkog režima koji najoštrije osuđujemo.

Stoga se s osobitim pijetetom moramo prisjetiti svih pripadnika židovskog, srpskog, romskog i drugih naroda ubijenih u takozvanoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

Brojni su Europljani tada pali, pa i sunovratili se na ispitu čovječnosti. Ali, i u takvim, najmračnijim vremenima bilo je snažnih svjetionika ljudskosti. Bilo je odvažnih pojedinaca koji su znali i usudili se svjedočiti nesebičnu brigu za bližnjega, te pogibelji unatoč, odbijali ravnodušno i pasivno promatrati patnju svojih židovskih sugrađana.

Svijet ih danas poznaje kao Pravednike među narodima - istinske ljudske i moralne veličine'', naglasio je predsjednik Sabora.