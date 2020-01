GONG je pozvao Vladu da zakonski uredi glasanje starijih i bolesnih osoba koje ne mogu na dan izbora doći do biračkog mjesta.

GONG je Vladu pozvao da zakonskim izmjenama uvede biračka mjesta u sve bolnice i umirovljeničke domove, kao i da omogući glasovanje od kuće za one koji ne mogu pristupiti biračkom mjestu.

"Mogu, dakle, u svojoj kući zatražiti glasanje na način da im dođe birački odbor. Međutim, mali broj ljudi zna da se to mora zatražiti do 12 sati na taj radni dan, a pritom birački odbor ima mogućnost, ako je njima gužva, da se naprosto ne odazove. Smatramo da država to mora regulirati i da oni ne smiju biti građani drugog reda", rekla je Oriana Ivković Novomet iz GONG-a.

