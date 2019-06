Uoči današnjeg splitskog Pridea na nadvožnjaku između Pujanki i Ravnih njiva istaknut je transparent "Only dead gay is OK".

Organizatori Pridea su još prije 10 dana, na nadvožnjaku u Ulici Domovinskog rata izvjesili transparent 'Gay is OK', a sada je na istoj lokaciji osvanuo transparent uvredljivog sadržaja, javlja Dalmatinski portal.

Okupljanje za Split Pride počinje u 16 sati, a sama povorka ove godine kreće u 17 sati, ali se kreće izmijenjenom rutom: od Đardina preko Ulice kralja Tomislava, Marmontovom, odakle se ove godine skreće u Ilićev prolaz kod kina Karaman, potom Zadarskom na Pjacu gdje će organizatori održati kratak govor, potom se skreće na Marulićevu preko Voćnog trga, potom na Rivu do Hrvojeve ulice iz koje se povorka vraća natrag u Đardin.

Organizatorice ponosa poručile su kako su dobile brojne prijetnje smrću te da su ih protivnici parade zasuli salvama uvreda na društvenim mrežama. O svemu je obaviještena i policija.