Glavnina nesreća na željezničko-cestovnim prijelazima događa se na onima koji su označeni samo znakom stop i Andrijinim križem. Takvu jednu u Varaždinu je preživio sugovornik Dnevnika Nove TV, iako se u njegov automobil zabio teretni vlak.

Vozač koji ne zna put, umor usred noći i nepregledni pružni prijelaz umalo ih je stajao života. ''Vozili smo nekih 40 km/h. Ja sam mu rekao: 'E pazi, tu ti je negdje pruga'. I on je stao i u tom trenu sam ja vidio da smo mi upravo stali na pruzi'', priča Saša Maček, žrtva udara vlaka.

Na automobilu totalna šteta, a oni su pukom srećom preživjeli. ''Vozač ima napuknuće trećeg kralješka, a ja imam samo natučeni prsni koš i to je to'', kaže Saša.

Još 2015. godine mjesni odbor Biškupec je uputio apel gradskim službama da se postave branici i polubranici. ''Bilo je šest težih nesreća od kojih je jedna bila i sa smrtno stradalim'', kaže Juraj Rožić, predsjednik vijeća MO Biškupec.

Isto je učinila i policijska uprava varaždinska. Međutim, ništa se nije dogodilo. Grad je odgovorio da su im 2017. godine iz HŽ Infrastrukture pisali kako su radovi u planu investicija u 2018. i 2019. godini, a oni se očito nisu proveli. ''Ovaj prijelaz je sad vrlo, vrlo opterećen. Naročito je opterećen zbog toga jer je zatvoren nadvožnjak koji je kao glavni ulaz sa strane juga u grad i sad sav promet prolazi ovom uličicom i preko ove pruge'', govori Rožić.

HŽ infrastruktura, pak, odgovara kako su kreditom Svjetske banke osigurali sredstva za ovaj i 48 pružno-cestovnih prijelaza te jedan pješački. Kraj radova je planiran do kolovoza 2021. godine. ''Ja apeliram na to da se postavi na tim prijelazima koji su nepregledni obavezna svjetlosna rampa. Mislim da je to najmanje što može država učiniti da imaju ljudi sigurni prolaz'', smatra Maček.

U posljednje četiri godine na prijelazima koji imaju samo prometne znakove bilo je 111 nesreća, a na onima sa signalnim uređajima gotovo upola manje.

