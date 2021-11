Glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb razriješen je s mjesta direktora u tvrtki Mediahub te je prebacio upravljačka prava na direktoricu Bojanu Dašić Kalaicu, objavljeno je u četvrtak u sudskom registru.

Objava je uslijedila nakon što je Robert Šveb svojoj odlukom prenio svoje udjele i prestao biti članom trgovačkog društva RO.BA.GO, što je i provedeno upisom u registar krajem prošlog tjedna.

Prije provedbe tih odluka Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa prošlog je petka dalo mišljenje da je glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb prijenosom udjela u tvrtki RO.BA.GO i prijenosom upravljačkih prava i razrješenjem s mjesta direktora u tvrtki Mediahub uskladio svoje postupanje sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa.

No, u mišljenju se navodi, s obzirom na to da je Šveb do imenovanja za glavnog ravnatelja HRT-a imao udjele u tvrtki RO.BA.GO, ne može osigurati nepristranost u odnosu na navedeno društvo.

''Povjerenstvo, stoga, ukazuje dužnosniku da se, u slučaju budućeg stupanja u poslovne odnose između HRT-a i navedenog društva, kao i u slučaju poduzimanja potrebe aktivnosti u odnosu na već ranije sklopljene ugovore s tim društvom, izuzme iz svakog oblika poslovanja i odlučivanja o budućim ili već sklopljenim poslovnim odnosima te da na to isto ovlasti svog zamjenika ili drugog zaposlenika HRT-a'', navodi se u mišljenju.

Isto tako, Povjerenstvo upućuje Šveba da u slučajevima planiranog stupanja u poslovne odnose između tvrtke Mediahub s poslovnim subjektima čija djelatnost i poslovanje je povezano s HRT-om, zatraži mišljenje Povjerenstva.

Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je sam Robert Šveb, te je predmet bio zaprimljen i otvoren 25. listopada.