Ministar najavio: "Povećat ćemo oporezivanje prihoda u apartmanima"

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina u četvrtak je najavio povećanje oporezivanja prihoda ostvarenih u pružanju usluga turista u domaćinstvima na pet do šest posto te poručio kako će se time zaustaviti bujanje apartmanizacije koja izjeda konkurentnost hrvatskog turizma.

"Bujanje apartmanizacije izjeda konkurentnost hrvatskog turizma i moramo to zaustaviti povećanjem poreza na prihod sa sadašnjih jedan do dva posto, na pet do šest posto", rekao je Glavina, koji je nazočio otvaranju međunarodnog festivala Taste the Mediterranean, a potom i sudjelovao na raspravi o budućnosti održivog turizma.

Upozorio je kako je na vrhuncu ovogodišnje turističke sezone srpnju i kolovozu popunjenost u obiteljskom smještaju bila 60 posto. "Imamo više od 125.000 usluga u domaćinstvima od kojih je ovog ljeta 40 posto ostalo prazno zato što imamo inflaciju apartmanske ponude, svake godine nudi se turistima veliki broj novih ležaja," rekao je.

Upozorio je kako se u pripremama za sljedeću turističku godinu mora voditi računa o cijenama. "Turističkom sektoru proslijedit ćemo upozorenje da pazimo što radimo i kako se pripremamo za sljedeću godinu i pri tom moramo paziti na odnos cijene i kvalitete ponude," kazao je Glavina.

Dodao je da bismo bez povećanja kvalitete ponude za cijene koje naplaćujemo za nekoliko godina mogli osjetiti posljedice, odnosno smanjenje dolaska turista.

