Mirko Tivanovac, učenik gimnazije u Vukovaru, pobjednika je natječaja za grafički identitet projekta ''Najdonator''.

Mjesec dana prije prve dodjele nagrade „Najdonator“, priznanja koje će se dodijeliti tvrtkama koje su se istakle doniranjem hrane u prošloj godini, objavljeno je ime pobjednika natječaja za grafički identitet projekta. Radi se Mirku Tivanovcu, učeniku gimnazije u Vukovaru, čiji je dizajn loga i statue izabran kao najbolji među pedesetak pristiglih radova.



Nagradu, vaučer za posjet Europskom parlamentu u Bruxellesu, pobjedniku je uručila izvjestiteljica Europskog parlamenta za smanjenje bacanja i povećanje doniranja hrane Biljana Borzan, koja je, zajedno s Mrežom hrane, pokrenula inicijativu „Najdonator“.



„Vrlo me veseli razvijena svijest kod mladih o problemu prevelikog bacanja i nedostatnog doniranja hrane u Hrvatskoj. Na grafički natječaj se javio veliki broj učenika i studenata s predivnim rješenjima i bilo je vrlo teško odlučiti koji je među njima najbolji. Mirkov dizajn je izabran jer na vrlo efektan i jednostavan način spaja darivanje i hranu. Nadalje, nagrada ide u Vukovar, grad čija je, često poluprazna, socijalna samoposluga simbol slabog funkcioniranja sustava doniranja hrane u Hrvatskoj,“ izjavila je Borzan.

Nagrađeni rad ''Najdonator''

Gimnazija Vukovar, koja je inače škola-ambasador Europskog parlamenta, vrlo je angažirana po pitanju projekata vezanih u sprečavanje bacanja hrane.„Veselim se posjetu Bruxellesu i Europskom parlamentu i! Kada me profesorica Vinković upoznala s natječajem i temom, odmah sam se odlučio angažirati jer sam svjestan da se previše iskoristive hrane baca. U mojoj obitelji ne bacamo puno hrane, a i ono što se mora baciti ide u komposter,“ kazao je pobjednik natječaja, gimnazijalac Mirko Tivanovac.Prema procjenama,U isto vrijeme, police socijalnih dućana i skladišta humanitarnih organizacija slabo se pune, a preko 20 posto populacije je u riziku od siromaštva. Vlada RH je 2015. doniranje oslobodila PDV-a i donijela pravilnik o doniranju, no količine donirane hrane se nisu značajno povećale.“Za razliku od npr. Francuske koja ima uređen sustav doniranja, u Hrvatskoj on počiva na humanitarnim organizacijama, volonterima te dobroj volji realnog sektora.i prst krivice za velike količine bačene hrane te prazne police socijalnih samoposluga često se upire u realni sektor, pogotovo trgovačke lance. Cilj naše inicijative je pokazati da postoje tvrtke koje se ističu po dobrom i u isto vrijeme upozoriti na nedostatke u sustavu doniranja u Hrvatskoj,“ istaknuo je Zoran Grozdanov, koordinator Mreže hrane.Prva godišnja dodjela priznanja „Najdonator“ održat će seu Bruxellesu. Nagradu će primiti tvrtke iz sektora velikih proizvođača i trgovaca hranom koje su prema kriterijima donirale najviše hrane u 2017. godini.