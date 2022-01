Crveni križ Rijeka i KBC Rijeka pozivaju građane, davatelje krvi i one koji će to postati, da zbog nedostatnih zaliha ovog tjedna daruju krv na Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu.

Nedostaju krvne grupe A pozitivna (A+) i B pozitivna (B+). No u apelu se navodi kako su i davatelji ostalih krvnih grupa također dobrodošli.

"U Zavod se na darivanje krvi može doći danas do 19 sati, u srijedu 19. siječnja od 8 do 19 sati, u četvrtak 20. siječnja od 8 do 19 sati i u petak 21. siječnja od 8 do 15 sati", napominju.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu na telefon 051/658-352, u Odsjeku darivatelja krvi Gradskog društva Crvenog križa Rijeka na telefon 051/213-873 ili na besplatni telefon za darivatelje krvi 0800 200 221.