Loša epidemiološka slika ne mora biti razlog da se ne ode na odmor. Upravo suprotno, to može biti poticaj da se odmara na drugačiji način. Imamo ideje za sigurno i opušteno ljetovanje, i to za one s tanjim i s debljim novčanicima.

Kamper je jedna od sigurnijih opcija koja će vam omogućiti da ljetujete u okruženju svojih najbližih. Ovakav način ljetovanja smanjit će vaše kontakte na minimum, a u potpunosti ćete moći uživati u svom prostoru i boraviti na nekoliko metara od mora. Najam kampera kreće se od 150 eura na dan.

Oni dubljeg džepa idiličan i siguran odmor moći će provesti u luksuznim vilama. Ponuda ovakvog smještaja diljem Jadrana je šarolika, a osim privatnosti moći ćete uživati u vlastitom bazenu, prekrasnom pogledu ili se čak kupati na privatnoj plaži. Luksuzan smještaj stajat će vas od 200 pa sve do 1500 eura na dan, ovisno o lokaciji i veličini vile.

Ako ipak odlučite ljetovati u privatnom smještaju ili hotelima, pokušajte se kupati na osamljenijim plažama na kojima nema mnogo ljudi. Prekrasna plaža Lubenice na Cresu nalazi se pod stijenama, a do nje vodi planinarska staza. U blizini Stare Baške na otoku Krku možete uživati na plaži Oprni, a na krajnjem jugu, u Dubrovniku, smjestila se špilja Betina koja je dostupna isključivo morskim taksijem ili brodićem.

S druge strane, za kvalitetan odmor ne morate nužno ići na more, nego možete posjetiti netaknutu prirodu još nedovoljno otkrivenih kutaka Banovine. Primjer te prirode je rijeka Una, koja je, legenda kaže, ime dobila kada su Rimljani došli do prekrasne smaragdno-zelene rijeke. Jedan od njih tada je uzviknuo "Una", što znači jedna i jedina.

Bučni brzaci izmjenjuju se s tišinom duž 30 kilometara korita između Kostajnice i Dvora. Ondje ljepota nije u oku promatrača. Milan, koji živi u blizini, rekao je da ljudi u ovaj kraj dolaze iz cijele Europe: "S Islanda, iz Njemačke, Slovenije, Austrije."

Unu je, bez obzira na epidemiju koronavirusa, došla posjetiti i Tatjana iz Novog Sada: "Ja sam ovdje došla i saživjela se s ovom prirodom kao da sam ovdje rođena. Kad krenem u Srbiju i vidim ravnicu, dođe mi da se okrenem i vratim nazad", rekla je.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr