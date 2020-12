Zoran Marinović, višestruko nagrađivani hrvatski fotoreporter s dugogodišnjim iskustvom, čiji je rad posvećen složenim socijalnim i humanitarnim temama, dobitnik je još jednog priznanja. Ovoga puta, prestižnu nagradu HND-a za najbolji snimateljski rad Žarko Kaić osvojili su potresni kadrovi koje je za Novu TV, najgledaniju televiziju u Hrvatskoj, Zoran snimio u kongoanskoj džungli tijekom smrtonosne epidemije ebole.

Zoran već godinama za renomiranu istraživačku emisiju 'Provjereno' donosi ekskluzivne priče, a u novinarskoj struci njegov je rad iznova prepoznat te okrunjen nagradom za snimke koje je, riskirajući život, 2019. godine zabilježio u žarištu epidemije.

„Ovo je već drugi put da sam dobio tu nagradu HND-a. Definitivno je dobro kad struka prepozna uloženi trud i rad. Pojavom društvenih mreža imamo ocean nagrada, a ovo je nagrada struke. Kada kolege prepoznaju vaš rad, onda je to posebno, to je jedan viši nivo. Jako sam zadovoljan i sve je to motivirajuće“, rekao je Zoran za kojega je 2019. bila, kako sam kaže, vrlo aktivna godina.

Prilog iz Konga objavljen je u emisiji 'Provjereno' 2. svibnja 2019. godine, a prikazuje tamošnje centre za liječenje ebole, dajući uvid u potresno stanje koje vlada u siromašnom i politički rastrganom području, dok teški uvjeti kojima su izloženi stanovnici žarišta otežavaju liječničku skrb o bolesnicima. „Priča o eboli jedna je od onih koje ne bih ponavljao ni za kakav honorar jer toliko je teško, mučno i komplicirano bilo sve od putovanja do prizora koje sam ondje zatekao. Trebalo mi je samo pet dana da dođem u taj centar koji se nalazi duboko u džungli. Toliko su mi prizori bili strašni i teško je bilo snimiti, a da kadrovi ne budu uznemirujući. To je kategorija priloga koju je jako teško emocionalno izgurati. Cijelu prošlu godinu bio sam na mnogim mjestima: Venezuela, Sirija, Irak, Černobil…a taj prilog o eboli je kruna svega“, rekao je Zoran.

Osim za istaknuti prilog o eboli, za najbolji snimateljski rad nominirana je i reportaža iz Černobilskog četvrtog reaktora, najradioaktivnijeg područja na zemlji, koji je Zoran posjetio iste godine i zabilježio izjave svjedoka te ostatke najveće nuklearne katastrofe koja je 1986. uzdrmala svijet. „Bio sam posvuda i došlo je vrijeme da saberem dojmove. Gotovo 20 godina sam stalno na terenu, maksimalno sam motiviran za fotografiranje, no u ova je vremena to komplicirano. Ovo malo zatišje koristim da napišem knjigu s temom o drugoj strani objektiva, svoje vlastite utiske o onome što sam snimao“, otkrio je Zoran.

HND-ova nagrada za snimatelja godine nazvana je prema Žarku Kaiću koji je 1991. poginuo snimajući agresorske tenkove bivše JNA, a dodjeljuje se za najbolji rad objavljen u kalendarskoj godini u kojoj se natječaj raspisuje. Iako se nagrade dobitnicima tradicionalno uručuju na Svjetski dan slobode medija, proglašenje ovogodišnjih dobitnika održano je u petak, 18. prosinca elektroničkim putem zbog epidemioloških mjera.

Čestitke kolegi Zoranu!