FOTO Užas u Slavoniji: Mladić (18) sletio u rijeku, auto završio na krovu

Osamnaestogodišnji vozač teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se u utorak oko 3:30 dogodila kod Brodskog Drenovca, izvijestila je Policijska uprava požeško-slavonska.

Mladić, koji nije imao pravo upravljati vozilom, zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad automobilom i sletio na bankinu. Nastavio se kretati po poljoprivrednoj površini, gdje je udario u stablo, a potom sletio u korito rijeke Orljave.

Prometna nesreća u blizini mjesta Brodski Drenovac - 2 Foto: screenshot/DVD Pleternica/Facebook

U nesreći je teško ozlijeđen. Protiv njega slijedi prekršajni nalog zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Prometna nesreća u blizini mjesta Brodski Drenovac - 5 Foto: screenshot/DVD Pleternica/Facebook

Policija će provesti i kriminalističko istraživanje zbog davanja vozila osobi koja nema pravo njime upravljati.

Intervenirali i vatrogasci

Iz DVD-a Pleternica izvijestili su da su u 4:19 zaprimili dojavu Centra 112 o automobilu koji je prevrnut na krov u rijeci Orljavi.

Prometna nesreća u blizini mjesta Brodski Drenovac - 1 Foto: screenshot/DVD Pleternica/Facebook

Na intervenciju su izašla dva vozila i pet vatrogasaca DVD-a Pleternica i Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije, dok je još šest vatrogasaca ostalo u pripravnosti.

Prometna nesreća u blizini mjesta Brodski Drenovac - 4 Foto: screenshot/DVD Pleternica/Facebook

Vozač je do dolaska vatrogasaca već bio izvan automobila. Dvojica vatrogasaca opremila su se za ulazak u vodu te su provjerila vozilo i utvrdila da u njemu nema drugih osoba.

Vatrogasci su isključili kontakt na automobilu, a intervencija je završila u 5:19.

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