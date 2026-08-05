FOTO Užas u Slavoniji: Mladić (18) sletio u rijeku, auto završio na krovu

Mladić, koji nije imao pravo upravljati vozilom, zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad automobilom i sletio na bankinu. Nastavio se kretati po poljoprivrednoj površini, gdje je udario u stablo, a potom sletio u korito rijeke Orljave.
Prometna nesreća u blizini mjesta Brodski Drenovac - 2Foto:
screenshot/DVD Pleternica/Facebook
U nesreći je teško ozlijeđen. Protiv njega slijedi prekršajni nalog zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
Prometna nesreća u blizini mjesta Brodski Drenovac - 5Foto:
screenshot/DVD Pleternica/Facebook
Policija će provesti i kriminalističko istraživanje zbog davanja vozila osobi koja nema pravo njime upravljati.
Intervenirali i vatrogasci
Iz DVD-a Pleternica izvijestili su da su u 4:19 zaprimili dojavu Centra 112 o automobilu koji je prevrnut na krov u rijeci Orljavi.
Prometna nesreća u blizini mjesta Brodski Drenovac - 1Foto:
screenshot/DVD Pleternica/Facebook
Na intervenciju su izašla dva vozila i pet vatrogasaca DVD-a Pleternica i Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije, dok je još šest vatrogasaca ostalo u pripravnosti.
Prometna nesreća u blizini mjesta Brodski Drenovac - 4Foto:
screenshot/DVD Pleternica/Facebook
Vozač je do dolaska vatrogasaca već bio izvan automobila. Dvojica vatrogasaca opremila su se za ulazak u vodu te su provjerila vozilo i utvrdila da u njemu nema drugih osoba.
Vatrogasci su isključili kontakt na automobilu, a intervencija je završila u 5:19.