FOTO Pronađi razliku: Županija izbrisala novinara s fotografije, otkriveno i zašto

Na službenim stranicama Koprivničko-križevačke županije jučer je objavljena vijest o konferenciji za novinare župana Tomislava Golubića uz koji je objavljeno i nekoliko fotografija. Međutim, dan nakon objave s naslovne je fotografije nestao čovjek.

Riječ je o Marku Mamuli, novinaru Radija "Križevci" i portala prigorski.hr, izvijestila je Danica te dodala da je on zaista bio na konferenciji i da je s fotografije možda uklonjen jer je na bolovanju.

"Ma, ja sam bio jučer u privatnom posjetu županu, nisam ništa radio. Vidite da nemam ni fotić", rekao je novinar za Danicu, koja iz neslužbenih izvora u županiji doznaje da je zaista naknadno uklonjen.

Županijske vlasti nisu objavile kako je došlo do ovog slučaja, ali je nakon objave vijesti o njemu na službenim stranicama ponovno vraćena originalna fotografija na kojoj se nalazi i Mamula.