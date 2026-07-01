FOTO Hrvatska vojska u akciji: Milanović i Anušić sve pratili

Vježbu su pratili predsjednik Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomir Kundid te brojni drugi visoki uzvanici.
Borbena moć međunarodna je združena vojna vježba koju provode Oružane snage RH u suradnji s oružanim snagama savezničkih i partnerskih zemalja i sastavnicama sustava domovinske sigurnosti RH.
Vojna vježbaFoto:
Ronald Gorsic/Cropix
Provedbom združenih borbenih operacija visokog intenziteta uz demonstraciju ukupne dostignute borbene moći te usklađenim djelovanjem s ostalim sastavnicama sustava domovinske sigurnosti, na "Borbenoj moći 26" uvježbavaju se zadaće odvraćanja i obrane nacionalnog teritorija, zadaće koje proizlaze iz uloge Oružanih snaga RH u NATO-ovu konceptu za odvraćanje i obranu euroatlantskog prostora te zadaće u potpori ojačavanja otpornosti cjelokupnog društva RH na različite sigurnosne ugroze.
Vojna vježbaFoto:
Ronald Gorsic/Cropix
Vojna vježbaFoto:
Ronald Gorsic/Cropix
Na vježbi se koriste novointegrirani borbeni sustavi i tehnologije uz primjenu i testiranje naučenih lekcija iz suvremenih sukoba.
Vojna vježbaFoto:
Ronald Gorsic/Cropix
Vojna vježbaFoto:
Ronald Gorsic/Cropix
Jedan je od ciljeva vježbe i prikupljanje zapažanja u svrhu unapređenja borbenih sposobnosti, sposobnosti potpore kolektivnoj obrani i potpore civilnim institucijama u zaštiti infrastrukture i stanovništva od specifičnih tehnoloških incidenata.
Vojna vježbaFoto:
Ronald Gorsic/Cropix
Vojna vježbaFoto:
Ronald Gorsic/Cropix
U svim aktivnostima u sklopu vježbe angažirano je više od 3000 pripadnika Oružanih snaga RH, više od 25 brodova HRM-a, više od 20 aviona, helikoptera i besposadnih zrakoplovnih sustava, niz topničkih i raketnih sustava, borbenih i neborbenih vozila, kao i 500 pripadnika oružanih snaga savezničkih i partnerskih zemalja. Angažirano je također i stotinjak pripadnika ostalih sastavnica sustava domovinske sigurnosti.